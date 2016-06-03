TalentiReggini – Melissari: ‘Il mio futuro il canestro più importante’ (VIDEO)

Nessun rimpianto. Dai sogni di gloria alla consapevolezza di non riuscire ad afferrarli: Giulia Melissari non ha perso un briciolo della passione per il basket. Classe ’93, play-guardia della Viola femminile, ha iniziato sin da piccola a mirare il canestro: “Avevo 5 anni, il basket fa parte del dna di famiglia. Mio padre ha giocato nella Viola da giovane, io adesso sono riuscita a ripercorrere le sue orme”.

Il percorso tra Lumaka, Catania e Cagliari

Cresciuta nelle giovanili della Lumaka, Melissari è passata all’Olimpia Reggio (in B1, prima esperienza dopo il settore giovanile) e successivamente si è trasferita a Catania. Lo scorso anno l’esperienza di Cagliari, interrotta anzitempo: “Sono andata via a febbraio, avevo capito che non riuscivo a conciliare gli impegni universitari con gli allenamenti”.

Nella stagione da poco conclusa, la Viola femminile è andata vicino alla seconda promozione consecutiva. Promossa in B1, la formazione neroarancio ha mancato il salto in A2 perdendo contro Catania la possibilità di arrivare agli spareggi: “Peccato, credevamo di poter ottenere la promozione dopo una stagione che ci ha visto sempre ai vertici della classifica. Ci proveremo con ancora più rabbia e determinazione nel prossimo campionato”.

Giulia Melissari è stata ospite durante l’ultima puntata del magazine ‘City Now’, in onda ogni settimana su ‘Rtv’. CLICCA QUI per vedere il video.

Il ritorno in Calabria, dopo l’esperienza in Sardegna, è figlia di una decisione precisa. Il parquet rimane la seconda casa di Melissari, ma è anche tempo di progettare il futuro.

Il basket come passione e non come professione

Il movimento del basket femminile, seppur in grande espansione, solo in pochi casi riesce ad essere un ‘lavoro’ dal punto di vista economico: “A malincuore ho dovuto compiere una scelta, ovvero considerare il basket solo come una grande passione ma non come il mio futuro professionale. Mi è pesato parecchio, a livello emotivo, prendere questa decisione”.

Manuel Ginobili, fuoriclasse argentino dei S.Antonio Spurs, l’idolo di Giulia Melissari. “Ho avuto il piacere di vederlo giocare da vicino, qui al PalaCalafiore. È stata un’emozione unica. Lui è mancino come me e anche per questo ho provato a ripeterne le gesta. Credo sia un esempio da ammirare per tutti gli sportivi e appassionati, non solo di basket”.

Il sogno della A1 e la maglia azzurra

Il sogno di giocare in A1 rimane (almeno per il momento) nel cassetto, la maglia azzurra l’orgoglio principale vissuto sinora dalla giovane cestista reggina: “Ho fatto parte della rappresentativa Calabria e fatto diversi raduni con la Nazionale. Il basket per me è sempre stato tutto, non smetterò mai di giocarci. Nei pochi mesi lontano dal parquet ho rischiato di impazzire (ride, ndr)”.