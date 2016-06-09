Taormina Film Festival: si parte l’11 Giugno. Citynow presente all’evento

Dall'11 al 18 giugno il Tao Film Festival porta a Taormina 100 titoli e 100 ospiti, con Richard Gere presidente onorario e masterclass di Oliver Stone e Susan Sarandon

di Gianni Vittorio – Ricco di ospiti la nuova edizione del Tao Film Festival, che dal prossimo 11 giugno fino al 18 proietterà ben 100 titoli tra anteprime, corti e documentari e 100 ospiti nazionali e e internazionali, con Richard Gere Presidente Onorario del Festival.

Gli ospiti e le TaoClass

In merito agli ospiti di spicco come Oliver Stone o Susan Sarandon, ricordiamo che Jeremy Renner, Marco Bellocchio, Rebecca Hall, Harvey Keitel, Thierry Frémaux e i già citati Oliver Stone e Susan Sarandon terranno diverse masterclass -rinominate TaoClass– nel corso dell’edizione 2016.

I Campus, invece, saranno affidati ad altri nomi importanti come Salvatore Esposito (Gomorra – La Serie), Noemi, Claudio Santamaria e Gabriele Mainetti.

La pre-apertura si terrà a Messina 10 GIUGNO.

I film in concorso

Tra i film in concorso spiccano TUTTI VOGLIONO QUALCOSA di Richard Linklater (Film d’Apertura del concorso), L’ATTESA di Roland Sejko, e DESIERTO di Jonàs Cuaròn, opera del figlio di Alfonso Cuaròn (Gravity).

Il film narra sotto forma di thriller dell’immigrazione clandestina ed è interpretato dal carismatico Gael Garcìa Bernal nelle vesti di un uomo che attraversa il deserto, al confine tra Messico e Usa nella speranza di una poter trovare una vita migliore, ma presto dovrà fare i conti con un vigliante sanguinario armato di fucile, che ha come unico obiettivo la sua morte.

Scritto con il padre Alfonso, Desierto è un lavoro che riprende il tema caro ai Cuaròn, l’uomo contro l’ambiente che lo circonda. Pochi i dialoghi, e molte le azioni che rappresentano il motore narrativo del film.

Infine da ricordare la sezione dedicata ai Filmmakers siciliani che si svilupperà parallelamente alla sezione in concorso.

Citynow sarà presente all’evento e Vi farà vivere il Taormina Film Fest attraverso gli scatti del nostro fotografo Antonello Diano.