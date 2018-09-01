Il Mythos Opera Festival saluterà il proprio affezionato pubblico questa sera alle 21 e 30 con il Gran Concerto Lirico Sinfonico alla Cattedrale di Taormina, nella centralissima Piazza Duomo. Internazionalità e valorizzazione del territorio caratterizzeranno, come l’intero Festival, questo evento. Ad esibirsi la Giovane Orchestra Sicula, apprezzata realtà musicale, composta da giovani talenti e da importanti professionisti. A dirigerla il Maestro Everett McCorvey, direttore d’orchestra al prestigioso Lincoln Center di New York.

Ricco e variegato il panorama di solisti, tutti di fama internazionale, che si esibiranno: Valeria Attianese, Anna Maria Napolitano, Natasha Novitskaia, Anastassiya Kozhukharova, Pablo Rossi Rodino, Carlos Julio Muñoz, Zuly Inirio e Carole Sidney Louis. Nel corso della serata saranno proposte musiche di repertorio tratte, tra le altre opere, dalla Carmen di G. Bizet; da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni; da Rigoletto, Aida e La Traviata di G. Verdi; e da Turandot di G. Puccini. Un ultimo importante evento con cui il Mythos Opera Festival chiuderà la stagione estiva e darà appuntamento al prossimo anno.