Agosto a tutta musica a Taormina. Diversi i concerti in programma nell’incantevole scenario del Teatro Antico, nei prossimi giorni due appuntamenti di rilievo con due artisti noti al pubblico italiano.

Mario Biondi al Teatro Antico il 24 agosto

MARIO BIONDI BEST OF SOUL TOUR TAORMINA TEATRO ANTICO 24 AGOSTO

Dopo il grande successo dell’album “Best Of Soul“, certificato Oro, e dopo il tour nei teatri d’Italia e all’estero nel Regno Unito, a Bucarest e Sofia, MARIO BIONDI si “trasforma” artisticamente in MocamBo con il singolo “Basta!

“.

Un brano che arriva a sorpresa per continuare le celebrazioni dei 10 anni di carriera dell’artista, un regalo eccezionalmente in lingua italiana attraverso il quale l’artista vuole augurare al proprio pubblico un nuovo inizio, una nuova estate, alla ricerca di una tanto meritata serenità. MocamBo (che significa “capanna/abitazione di fortuna”) è il side-project della voce soul per eccellenza del panorama musicale italiano.

Con “Basta!

” Mario Biondi è riuscito ad esprimere un nuovo lato di sé e della propria ricerca artistica, in un brano estivo, dolce e assolutamente “scanzonato”, grazie anche alla collaborazione con l’autore David Florio e con l’arrangiatore Max Greco, che lavorano con lui da tempo sia in studio che sul palco in tour. «La fuga è libertà – afferma Mario Biondi – la fuga è ritrovarsi, la fuga è sfidare la vita e tutto ciò che l’arreda».

Il testo di “Basta!

” racconta infatti la voglia e la ricerca di pace e serenità, di un nuovo inizio e di una nuova avventura in un paese affascinante come Cuba! Mario Biondi festeggia i dieci anni dal celebre disco d’esordio “Handful of Soul” accompagnato per tutto il Best Of Soul – Tour da una band d’eccezione composta da: Serena Brancale e Serena Carman ai cori, Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, percussioni e flauto, Marco Scipione al sax, Fabio Buonarota alla tromba e Moris Pradella alle chitarre, percussioni, piano e cori.

“Best Of Soul” (Sony Music Italy) è un doppio album, disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali, che rappresenta un percorso musicale attraverso la carriera di Mario Biondi con 22 brani, tra cui 7 nuovi, che rendono omaggio al genere musicale di cui l’artista catanese è unico rappresentante italiano nel mondo.

Daniele Silvestri al Teatro Antico il 25 agosto

DANIELE SILVESTRI TAORMINA TEATRO ANTICO 25 AGOSTO

Daniele Silvestri torna live con l’OverTour, 10 tappe esclusive ideate come un vero e proprio itinerario di viaggio. L’agenzia di “viaggi (musicali) Silvestri”, come lui stesso l’ha definita sui suoi social. Dopo il successo della data speciale a “Rock in Roma”, dove in oltre 8.000 hanno applaudito l’artista sul palco di Capannelle, e dopo il trionfo in trio con Carmen Consoli e Max Gazzè al Collisioni Festival con oltre 20.000 persone nei due appuntamenti a Barolo, Daniele torna on stage con la sua band.

Il nome del tour è stato ideato dallo stesso Silvestri giocando con le parole, come succede di frequente nei testi delle sue canzoni. “OverTour, così l’abbiamo chiamato – giocando appena appena con le parole, che non guasta mai. Perché sarà un Tour “Over”, cioè “oltre”… e anche un po’ “sopra”. Ma è anche un po’ un’overture, perché come spesso accade la fine di un viaggio coincide con l’inizio di un altro. E tra le nostre dita passano già le note di un nuovo disco in fase di ultimazione e un bel po’ di idee nuove da sperimentare, di nuove porte da aprire. Un OverTour insomma – ha postato Daniele direttamente dai suoi social dove si è anche divertito ad accompagnare ogni singolo evento annunciato con una diversa copertina “vintage” ispirata all’estate.

OverTour: teatri storici e contest fotografico

Niente megaschermi o effetti speciali in questi appuntamenti: sarà la bellezza dei paesaggi naturali e la preziosità dei contesti storico-architettonici a fare da fondale alla scena. L’OverTour farà, infatti, tappa esclusivamente in teatri storici all’aperto, ciascuno con una propria identità architettonica, storica, artistica o paesaggistica come il Teatro Antico di Taormina – scavato nella roccia, con il Mar Ionio e l’Etna a fare da sfondo (25 agosto) e il Teatro di Verdura a Palermo – nel giardino di una villa ottocentesca presso il Parco della Favorita il 26 agosto.

Nelle diverse tappe del tour la scaletta sarà in continua evoluzione e l’interazione con il pubblico sarà costante e piena di sorprese. L’OverTOUR diventa così anche un contest fotografico in collaborazione con IgersItalia e con tutte le community locali: vista la bellezza dei luoghi che ospiteranno i live, per far sì che il concerto sia anche l’occasione per scoprire la suggestione di quei luoghi, i fan potranno pubblicare su Instagram gli scatti delle incantevoli location con gli hashtag #DanieleSilvestri #Overtour (la pubblicazione dovrà avvenire entro due giorni dalla data del concerto).

L’autore dello scatto più bello avrà diritto a un pass e potrà condividere in diretta un concerto con foto e video. Ad accompagnare Silvestri sul palco ci saranno sette musicisti, tra collaboratori di vecchia data e recenti acquisizioni di altissimo livello: Piero Monterisi alla batteria, Gianluca Misiti e Duilio Galioto alle tastiere, Gabriele Lazzarotti al basso, Sebastiano De Gennaro alle percussioni e al vibrafono, Daniele Fiaschi alle chitarre e Marco Santoro al fagotto, alla tromba e ai cori.