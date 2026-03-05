Reggio, Tapis Roulant vicino alla riapertura: attesa la relazione finale

L'assessore comunale Paolo Brunetti: "Si aspetta la relazione finale da parte dei tecnici e delle imprese che hanno eseguito i lavori, per poi avere il via libera di dal Ministero. Tempi? Una settimana"

Il Tapis Roulant di Reggio Calabria va verso la riapertura. Dopo lo stop delle scorse settimane, legato a un guasto e alle verifiche tecniche, adesso il Comune parla di tempi brevi prima della nuova attivazione.

A fare il punto è l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti. «Sono stati completati tutti i sopralluoghi dei tecnici, c’era un problema rispetto a dei parametri di sicurezza che Anfisa (l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, ndr) ci aveva ordinato di sistemare. C’era stato qualche ritardo nel completamento di questi lavori, adesso da parte nostra riteniamo siano stati eseguiti tutti i lavori per la messa in sicurezza», spiega.

Secondo Brunetti, non si tratta di “grandi criticità”, ma di passaggi necessari per rimettere in funzione l’impianto. «In realtà sono dei parametri che giustamente il Ministero dà per il funzionamento dei tappeti mobili. Quindi si aspetta la relazione finale da parte dei tecnici e delle imprese che hanno eseguito i lavori, per poi avere il via libera di nuovo dal Ministero, da Anfisa appunto, per riaprire il tapis roulant».

Il nodo, dunque, è legato alle autorizzazioni e alla documentazione conclusiva. «Non ci sono grosse criticità se non attività burocratiche. Ma queste attività permetteranno di riaprire il tapis roulant», aggiunge l’assessore, chiarendo anche la scelta di tenere l’impianto fermo fino al via libera ufficiale: «Lasciarlo aperto fin quando c’è il dubbio della sicurezza non è possibibile, cautelativamente in modo comprensibile vanno tenuti chiusi».

La stima fornita dal Comune lascia spazio all’ottimismo. «Siamo fiduciosi che da qui a qualche giorno o una settimana dovrebbe essere riaperto il tapis roulant», conclude Brunetti.