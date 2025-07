Reggio, finalmente ci siamo: il Tapis Roulant è pronto a riaprire

La lunga attesa è ormai finita, il Tapis Roulant di Reggio Calabria è pronto a riaprire. Tutti i passaggi tecnici e burocratici si sono conclusi positivamente, compresa la certificazione ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – che ha dato parere favorevole alla riattivazione dell’impianto.

Dopo mesi di chiusura e disagi per cittadini, turisti e commercianti, manca adesso soltanto l’ultimo passaggio: la firma del contratto con la ditta incaricata della manutenzione. Secondo quanto raccolto, il tapis roulant riaprirà nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine del mese di luglio.

Si sblocca così una vicenda che negli ultimi anni aveva assunto i contorni del paradosso. Un’opera pensata per facilitare il collegamento tra la parte bassa e alta della città, rimasta troppo spesso ferma a causa di problemi tecnici, burocratici e mancanza di personale.

La conferma ai microfoni di CityNow arriva dalle parole del vice sindaco, assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Brunetti.

“Finalmente ci siamo. Nei prossimi giorni il Tapis Roulant sarà riaperto. Siamo soddisfatti di essere riusciti a portare a termine questo obiettivo che ci eravamo posti. In queste fasi stiamo valutando nel dettaglio anche gli orari di apertura e chiusura dell’impianto“, ha dichiarato Brunetti.

Possibile ipotizzare, considerato il periodo estivo, ad una apertura prolungata nel tardo pomeriggio e in prima serata, e ad una pausa di chiusura nel primo pomeriggio. La definizione degli orari di apertura e chiusura avverrà anche in considerazione del personale necessario, 3 per ogni turno, con le varie turnazioni Con la riapertura del Tapis Roulant, si restituisce finalmente alla città e a tutti i turisti un servizio strategico e simbolico, atteso da tempo.