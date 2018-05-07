La Fip assegna la Targa d'onore d'oro allo storico presidente del basket calabrese: Surace lo definisce un galantuomo che ha dedicato la vita alla pallacanestro

Il conferimento è stata ufficializzato dal Presidente della Fip Petrucci. Paolo Surace: “La Bozzetta è un galantuomo che ha dedicato la vita per il basket”

La Federazione Italiana Pallacanestro per voce del Presidente nazionale Gianni Petrucci si congratula ed assegna la “Targa d’onore d’oro” al Geometra Sandro La Bozzetta storico Presidente del basket regionale di Calabria. (in foto accanto al grandissimo Manu Ginobili, stella Nba passata da Reggio Calabria).

Su segnalazione del Comitato Regionale Fip Calabria, del Presidente Paolo Surace e dei consiglieri Valerio Chinè, Massimiliano Serrao, Francesco Franco Basile Rognetta e Claudia Soppelsa, il prestigioso conferimento nazionale è stato assegnato al Presidente storico del Comitato regionale, un operatore instancabile del mondo federale legato al basket.

In pochi ricorderanno che i suoi trascorsi nascono dal Ciclismo prima di occupare per tantissimi anni incarichi dirigenziali nel basket regionale.

Le parole del presidente Paolo Surace

“Siamo felici di questo riconoscimento – ha dichiarato il Presidente della Fip Calabria Paolo Surace.

Mi congratulo personalmente con Sandro La Bozzetta uomo che ha dedicato una vita per la pallacanestro.

Siamo stati promotori di questo riconoscimento: Il Presidente è, senza ombra di dubbio un galantuomo nella vita e nello sport in tutti i suoi settori.

Dai tempi dei comitati zonali fino ad oggi la sua operatività non ha mai avuto uno stop.

Il suo comportamento è stato d’esempio per le nuove generazioni.

La consegna ufficiale della targa

La “Targa d’onore d’oro” sarà consegnata ufficialmente all’interno di una apposita manifestazione federale inizialmente prevista al “Pink Day” e successivamente riprogrammata ad una prossima occasione di festa che vi presenteremo a breve”.