Il tatuatore reggino Gabriele Pellerone vola alla convention di New York

Se vuoi, puoi. E’ questo lo slogan che vediamo sulla copertina del Millionaire di dicembre, il più famoso giornale di business, all’interno del quale possiamo trovare una pagina interamente dedicata a Gabriele Pellerone, talentuoso tatuatore reggino.

Nella pagina della rivista, che subito salta all’occhio, possiamo vedere uno dei tanti capolavori realizzati da Gabriele: il volto di una tigre, inchiostrato sul braccio di un uomo, un tatuaggio tutto a colori, che riesce a farci perdere nella profondità dello sguardo dell’animale, i cui occhi sembrano guardarci in maniera davvero reale.

Millionaire annuncia dunque ai suoi lettori, provenienti da ogni regione d’Italia, la partecipazione di Gabriele alle importantissime convention che si svolgeranno nel 2017: New York, Nevada e Londra.

Un grande traguardo quello raggiunto dal giovane tatuatore, che sarà presente anche nei prossimi numeri del magazine, con alcune interviste sulle sue diverse tappe nel mondo.

Oggi CityNow incontra Gabriele, il quale si racconta ai nostri microfoni.

Le convention del 2017 a New York e in Nevada

Quale sarà la prima convention a cui parteciperai?

“Il 2017 si aprirà con la mia partecipazione alla convention di New York, precisamente a luglio. Alla manifestazione parteciperanno 300 tatuatori me compreso. Una tappa davvero unica ed inaspettata che apre una strada al mio operato, oltre oceano. Successivamente seguirà quella in Nevada nel mese di agosto”.

Quali sono le sensazioni che provi riguardo a queste nuove esperienze che ti aspettano?

“Un’emozione unica e sorprendente allo stesso tempo, mettersi a confronto con i più grandi tatuatori al mondo rappresenta una sfida che mi farà capire cose che ad oggi sembrano inutili o scontate. Sarà un confronto a 360 gradi, in cui ogni tatuatore metterà in mostra la propria arte”.

Cosa insegna una convention

Cosa ti può insegnare una convention sia a livello artistico che personale?

“Partecipare ad eventi del genere non può che arricchire il proprio bagaglio, aprire nuove frontiere e adottare nuovi modi di pensare. Inoltre amo portare novità ed essere preparato su tutto ciò che riguarda il mio lavoro, cerco sempre di restare a paripasso con la tecnologia e l’innovazione”.

Chi ti senti di ringraziare per questo traguardo raggiunto?

“Il mio ringraziamento principale va a tutti coloro che apprezzano ciò che faccio e che seguono i miei lavori. Ogni singola persona che contribuisce ogni giorno a sostenere e promuovere i miei tatuaggi, li ringrazio per questo e non per il traguardo, anche perché per me non è un traguardo! Per me sono una serie di tappe che contribuiscono alla realizzazione di un unico obbiettivo…ma quello è ancora lontano, mi servirebbe un binocolo per vederlo! L’importante però è non perderlo di vista. Cerco di bilanciare ambizione ed autocritica, ed il consiglio che do a chi ha un sogno da seguire è proprio questo, siate autocritici e lavorateci su!

Complimenti a Gabriele, che ancora una volta si conferma eccellenza reggina nel campo del tatuaggio.

“Tatuare è una sensazione che mi gratifica. Se una persona si affida a me non posso che esserne grato e ricambiare dando il massimo, prestando tutte le attenzioni che merita, quindi oltre che lavoro, la chiamerei passione ed è grazie a questa passione che tatuare diventa un’esperienza unica e magnifica”.

VISITA IL SITO: http://www.gabrielepellerone.com/