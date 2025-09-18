Taurianova, atto intimidatorio contro il sindaco Biasi: la solidarietà della politica

Nella mattinata di ieri il sindaco di Taurianova Roy Biasi ha denunciato ai carabinieri della Compagnia di Taurianova di aver subito un atto intimidatorio.

Immediate le reazioni e le manifestazioni di sostegno al sindaco Biasi da parte della politica.

Informati dal sindaco Roy Biasi, i componenti della Giunta Comunale e dei gruppi consiliari di maggioranza intervengono sulla intimidazione subita dal primo cittadino.

“Esprimiamo solidarietà al nostro sindaco e alla sua famiglia per il vile gesto subito, consapevoli che tale azione criminale – particolarmente inquietante per via del suo disegno articolato in più fasi – non potrà scalfire la determinazione del primo cittadino e quella dell’intera Amministrazione Comunale. Taurianova ha bisogno di continuare in quella crescita civile che ha conosciuto in questi anni ed è per questo che, senza porgere il fianco a nessun tipo di sottovalutazione, auspichiamo una condanna corale di quanto accaduto che, altrimenti, rischia di far ripiombare la città in quel clima opaco che la politica ha conosciuto nel passato. Bisogna far capire ai malintenzionati che colpendo il sindaco hanno colpito un’intera città che non vuole arrendersi alle forze oscure che vogliono riportarla indietro, ed anzi sa reagire – nelle varie articolazioni partitiche e associative – per far comprendere che il sindaco non è solo”.