‘Taurianova legge’, seconda edizione della festa del libro

“Siamo quello che leggiamo” è questo il leitmotiv della seconda edizione di “Taurianova legge. Festa del Libro e della Lettura” che si terrà dal 18 al 20 maggio 2018.

La cittadina della Piana si prepara, dunque, a vivere una tre giorni intensa, che si svolgerà presso il Centro servizi agroalimentare e del legno, con appuntamenti per tutte le età: incontri con autori, aperitivi letterari, reading, laboratori di lettura per i più piccoli, installazioni, comics & games, spettacoli musicali.

La manifestazione – che si inserisce nell’ambito del cartellone nazionale del Maggio dei Libri -, è promossa dal Comune di Taurianova, con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con la collaborazione della Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova, della Libreria “Pier Giorgio Frassati” e di “MagicaMusica”.

La realizzazione della rassegna – che rappresenta una tappa importante di un ampio progetto che pone al centro la Cultura, messo in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti – vede la sinergia degli Assessorati alla Promozione della cultura e della legalità, all’Istruzione e agli Eventi cittadini di promozione.

Un evento che si rinnova e si arricchisce di contenuti e di prospettive, nato con l’intento di promuovere l’amore per i libri tra giovani e adulti, che vuole essere principalmente un invito alla lettura, da esplorare nelle sue molteplici sfaccettature e possibilità. Un appuntamento culturale che rappresenta un momento di vera crescita per la comunità e per il territorio.

L’evento, come lo scorso anno, sarà strutturato da una Fiera del libro e dell’editoria e da un Programma culturale: 26 appuntamenti, tanti protagonisti della cultura locale e nazionale, stand espositivi e informativi.

Grande attesa per l’incontro con lo scrittore Gioacchino Criaco che presenterà “La maligredi” edito da Feltrinelli, per Don Giacomo Panizza che insieme al sindaco di Taurianova Fabio Scionti, Don Pino Demasi e il giornalista Michele Albanese parlerà del suo libro “Cattivi maestri” (Edizioni Dehoniane Bologna).

Taurianova legge ospiterà il bravissimo illustratore e musicista Gianluca Gallo autore del libro “Finché regge il cuore” (BUR Rizzoli); il giornalista Pantaleone Sergi autore del libro “Liberandisdòmini” (Pelligrini Editore), Isidoro Malvarosa con il suo “Contratti di affetto” (Barometz Edizioni), Sante Orrico curatore de “Il Gusto del Sud. Percorso sensoriale tra prodotti e piatti del Mezzogiorno d’Italia (Pellegrini Editore).

Il Centro servizi agroalimentare e del legno si trasformerà in un vero e proprio salone del libro, dove si alterneranno autori e ospiti prestigiosi: Donatella Previtera, Nino Mallamaci, Graziano Versace, Domenico Maio, Felice Diego Licopoli, Francesco Greco, Carlo Minervini, Paolo Fragomeni, Chiara Ortuso.

Novità di questa edizione l’area Comics & Games, con stand, live painting, il workshop sul Fumetto a cura di Alessandra Lucanto e Sante Mazzei di Nero su Bianco, e lo spettacolo musicale dei Crazy Toons Cartoon live band. Altra imperdibile novità “Yoga Lab” lezione di yoga e letture a cura di Maria Elisabetta Biffis dell’Associazione Sapere di Sole.

Per le fasce più giovani, si rinnova l’appuntamento con “Il cappello racconta” e con “MasterGame” a cura di MagicaMusica, ai quali si aggiunge il favoloso Gioco di società “I misteri di Hogwarts”, un maxi tabellone dove i ragazzi si sfideranno a squadre, attraverso le storie di Harry Potter.

In programma, ancora, “Ispirazioni letterarie… poetiche… del tempo libero” a cura dei corsisti dell’Università del Tempo Libero e il Progetto di lettura “In viaggio con Fiabolina” a cura dell’Istituto “F. Sofia Alessio – N. Contestabile”.

Non mancheranno, infine, momenti dedicati alla degustazione, grazie alla collaborazione di produttori del territorio.

Alla programmazione della tre giorni, insieme ai partner del progetto, hanno collaborato l’Associazione multiculturale Mammalucco, l’associazione culturale “Nuova Aracne”, l’associazione “La fata turchina”, l’associazione Creazione e Immagine, l’associazione Alaska, Città del Sole Edizioni, Sabbiarossa Edizioni.

“Taurianova legge” rappresenta uno degli obiettivi della rete strutturata di soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto con il Comune di Taurianova il Patto locale per la lettura. Una rete formata da istituzioni scolastiche, biblioteche, case editrici, librerie, imprese culturali, associazioni, singoli professionisti, che sarà impegnata attraverso progetti, attività e azioni nella promozione della lettura mediante un’azione coordinata e collettiva orientata alla sua diffusione e valorizzazione come strumento di benessere individuale e sociale.

Tutti i dettagli sul sito web www.taurianovalegge.it