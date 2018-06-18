Tavola rotonda di filosofia ‘La Democrazia: idea di libertà in Europa’
Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove a Palazzo Alvaro una tavola rotonda di filosofia sulla democrazia come idea di libertà in Europa
18 Giugno 2018 - 10:35 | di Davide Nucera
Martedì 19 giugno 2018, alle ore 16:45, presso il Palazzo “C. Alvaro” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sala Biblioteca, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, promuove la tavola rotonda “La Democrazia: idea di libertà in Europa”. Intervento del delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria dott. Filippo Quartuccio. Partecipano al dibattito: Franco Iaria, dott. in Scienze Politiche; Emilia Serranò, docente di Filosofia; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici. Dirige e modera Gianfranco Cordì, docente di filosofia.
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