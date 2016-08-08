Tavola rotonda ‘Limiti e condivisioni della filosofia contemporanea…’
Mercoledì 10 agosto al Chiostro di San Giorgio al Corso il confronto sui limiti e le condivisioni della filosofia contemporanea, dallo spazio pubblico a quello virtuale
08 Agosto 2016 - 17:45 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 10 Agosto 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda di Filosofia “Limiti e condivisioni della filosofia contemporanea: dallo spazio pubblico allo spazio virtuale”.
Modera la tavola rotonda il Prof. Daniele Cananzi, associato di Filosofia del Diritto presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Intervengono: Prof. Giovanni Cogliandro, docente della Filosofia morale dell’Università Tor Vergata – Roma; Prof.ssa Rosaria Catanoso – docente di Filosofia Liceo Statale “S. Pertini” di Genova; Prof.ssa Francesca Saffioti, Docente di Filosofia; Dott. Vincenzo Musolino, studioso di Filosofia.
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