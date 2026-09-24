Circoscrizioni a Reggio, la Seconda elegge i presidenti delle commissioni permanenti

Le Circoscrizioni di Reggio Calabria proseguono il percorso verso la piena operatività. Anche la Seconda Circoscrizione, presieduta da Giovanni Muraca, ha definito la propria organizzazione interna con l’elezione dei presidenti delle commissioni permanenti.

La seduta si è svolta stamattina a Palazzo San Giorgio, in attesa della consegna della nuova sede di via Reggio Campi, ormai vicina alla conclusione dei lavori.

Eletti i presidenti delle commissioni permanenti

Nel corso della riunione sono stati eletti all’unanimità i presidenti delle quattro commissioni previste dal regolamento sul decentramento amministrativo:

Servizi sociali e diritto allo studio : presidente Diego Camera

: presidente Attività culturali, ricreative e sportive : presidente Loredana Vadalà

: presidente Gestione del territorio e lavori pubblici : presidente Antonio De Stefano

: presidente Risorse finanziarie: presidente Marina Ielo

Approvata inoltre all’unanimità la composizione di una quinta commissione speciale, dedicata alle principali criticità del territorio, con particolare attenzione alle problematiche delle aree più periferiche della Seconda Circoscrizione, tra cui dissesto, incendi e altre problematiche.

Muraca: “Serve piena funzionalità delle circoscrizioni”

Il presidente della Seconda Circoscrizione, Giovanni Muraca, ha sottolineato l’importanza del percorso avviato, auspicando tempi rapidi per completare il processo di decentramento.

“Spero che si possa raggiungere l’obiettivo al più presto di avere le deleghe, il personale e l’operatività che ancora non c’è, così da poter dare presto piena funzionalità alle circoscrizioni. Le sedute si stanno svolgendo in modo propositivo, con il contributo di tutti i consiglieri. L’attenzione è focalizzata sulle necessità del territorio, l’importanza del decentramento è una fatto oggettivo, la volontà è quella di lavorare con impegno e determinazione una volta che avremo piena funzionalità”, le parole di Muraca.