Il teatro ragazzi prende casa al MuStruMu con ‘Racconti al tramonto’

Dal 1 luglio una nuova iniziativa targata SpazioTeatro e rivolta alle famiglie e ai giovani spettatori dai 6 anni in su.

Grazie alla collaborazione con il Museo dello Strumento Musicale che mette a disposizione i suoi spazi all’aperto, nasce RACCONTI AL TRAMONTO, una rassegna di Teatro Ragazzi che per tutto il mese di luglio ogni venerdì proporrà un evento diverso.

Tra spettacoli vecchi e nuovi, rielaborazioni e performance, aspetteremo insieme il tramonto per dare inizio al racconto, nei suggestivi spazi dell’ex Stazione Lido gestiti dal MuStruMu.

Il calendario degli spettacoli di luglio

Si parte venerdì 1 luglio con “Amore love Psiche”, il mito raccontato ai giovani spettatori, scritto e interpretato da Anna Calarco.

A seguire, venerdì 8 luglio, un classico di SpazioTeatro: “La vera storia del pifferaio di Hamelin”, con Gaetano Tramontana; il 15 luglio è la volta di“Mastino e Biancaluna”, dal racconto di Guido Quarzo, con Gaetano Tramontana e Mimmo Fiore; si passerà dalle fiabe popolari calabresi il 22 luglio con “Il vento magico” per approdare il 29 al suggestivo “Parole e sassi”, la storia di Antigone raccontata ai bambini, interpretato da Renata Falcone.

“E’ una nuova avventura che affrontiamo con grande passione – dice Gaetano Tramontana, direttore artistico di SpazioTeatro – spinti dall’entusiasmo dei giovani spettatori che con i loro familiari ci seguono da anni e di tante altre famiglie che ci chiedono una forma di aggregazione diversa e originale per i loro ragazzi. E’ anche con un pizzico di orgoglio che, grazie all’ospitalità del MuStruMu, possiamo vantare al momento di essere l’unica proposta teatrale organica in città dedicata ai bambini quest’estate. Come sempre mettiamo in gioco le nostre risorse e la nostra fantasia, proponendo spettacoli adattati alla performance all’aperto. Provando a ricreare l’atmosfera magica propria del teatro, attenderemo insieme che il sole inizi a scomparire all’orizzonte, certi che la natura della nostra terra rappresenti un valore aggiunto per i nostri racconti al tramonto.

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Informazioni e presentazioni degli spettacoli

Tutte le info e le presentazioni degli spettacoli sul sito ww.spazioteatro.net

Prenotazioni al 339.3223262 o info@spazioteatro.net