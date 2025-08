Teatro e solidarietà, a Pellaro uno spettacolo speciale a favore dell’Hospice

Questa sera a Pellaro il teatro incontra la solidarietà: spettacolo gratuito e raccolta fondi per l’Hospice Via delle Stelle

Pellaro si prepara a vivere una delle serate più significative dell’estate culturale reggina. Questa sera, 6 agosto, nell’ambito della 37ª Rassegna Teatrale “Città di Pellaro”, il teatro si trasforma in gesto collettivo, in voce della comunità, in abbraccio concreto. L’appuntamento è alle 21:30 nel cortile della Scuola Cassiodoro, con ingresso gratuito e raccolta fondi a favore dell’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria.

Un evento che unisce arte e solidarietà, spettacolo e responsabilità civile. Sul palco salirà la Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro, storica realtà culturale del territorio e organizzatrice della rassegna, con lo spettacolo “A Finestra”, scritto da Maria Pia Battaglia. Una commedia dai toni leggeri ma profondi, capace di raccontare la vita quotidiana con sensibilità, umorismo e una sottile malinconia che accompagna lo spettatore fino all’ultima battuta.

Una serata che parla alla città

La serata del 6 agosto non è una data come le altre all’interno della rassegna. È un momento simbolico, in cui il teatro scende dal palco e incontra la realtà più fragile e spesso invisibile del nostro vivere quotidiano: quella delle persone che affrontano la malattia, la fine della vita, il dolore.

Per questo motivo, le offerte raccolte saranno interamente devolute all’Hospice Via delle Stelle, struttura di riferimento per le cure palliative e l’accompagnamento dei pazienti terminali. Un presidio che ogni giorno, nel silenzio e nella discrezione, garantisce assistenza medica, psicologica e umana, aiutando non solo chi è malato, ma anche le famiglie che attraversano un percorso delicato e complesso.

«L’Hospice è molto più di un luogo di cura – spiega Giuseppe Minniti, presidente della Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro –. È uno spazio dove il dolore viene accolto con rispetto, e dove il tempo smette di essere solo attesa per tornare ad avere un senso. Portare il nostro spettacolo in scena per loro non è un gesto di gratitudine. Il teatro non può cambiare il mondo, ma può accendere luce dove spesso resta solo silenzio. E questa serata vuole essere esattamente questo: una luce.»

“A Finestra”: quando una commedia diventa carezza

Lo spettacolo scelto per questa serata non è casuale. “A Finestra” è un testo che racconta la i legami familiari, con la sana ironia che contraddistingue il teatro dialettale. Lo fa con il linguaggio semplice e profondo della commedia popolare, con personaggi che sembrano usciti dalla porta accanto, con dialoghi che fanno sorridere e allo stesso tempo riflettere.

Dopo il successo riscosso nella scorsa edizione, la compagnia ha deciso di riportarlo in scena proprio per l’occasione. «È una storia che parla di tutti noi – racconta Annalisa Minniti, una delle protagoniste della commedia –. E portarla di nuovo sul palco, sapendo che può essere utile anche al di fuori del teatro, è una responsabilità che ci riempie d’orgoglio.»

Il teatro come gesto pubblico

La Rassegna Teatrale di Pellaro da anni si distingue non solo per la qualità artistica delle compagnie partecipanti, ma anche per la sua capacità di essere spazio civico, luogo di comunità, veicolo di valori condivisi. La collaborazione con realtà come l’AVIS e, oggi, con l’Hospice, è la dimostrazione concreta di come la cultura possa intrecciarsi con il volontariato e la solidarietà, senza perdere autenticità o bellezza.

«Questa non è solo una serata speciale – aggiunge Minniti –. È un promemoria collettivo: che la cultura può e deve farsi prossimità. Che l’arte non è un lusso, ma uno strumento per stare insieme, per ricordarci che siamo parte di una stessa comunità. E quando una comunità si stringe intorno a chi soffre, anche il teatro diventa cura.»

Un invito alla cittadinanza

Tutti sono invitati a partecipare. L’ingresso è libero, proprio per permettere a chiunque di esserci, di contribuire, di prendere parte a una serata che unisce emozione e impegno. Le donazioni saranno raccolte all’ingresso e destinate integralmente all’Hospice Via delle Stelle, per sostenere le attività quotidiane della struttura.

Questa sera, il teatro non sarà solo spettacolo.

Sarà abbraccio, testimonianza, gratitudine.

Perché come succede solo a Pellaro, tra una battuta e una risata, il palco può diventare una carezza. E il pubblico una famiglia più grande.