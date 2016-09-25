L’1 e il 2 ottobre prossimi “Il Tenco ascolta” arriva in Calabria.

Nella serie di appuntamenti annuali, in giro per l’Italia, durante i quali il Club Tenco invita ad esibirsi dal vivo i nuovi cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club, è stata inserita la tappa di Cosenza.

In Calabria, dunque, un’occasione per incontrare la musica cantautorale di qualità di domani.

Tra le nuove proposte di domenica 2, MARE NOSTRUM, il cd DM Produzioni della cantautrice catanzarese Francesca Prestia. Da molti è definita una cantastorie che racconta la storia dei vinti, che narra, suona e canta per protestare denunciare e resistere. In lei, la canzone sociale è non solo arte d’intrattenimento, ma mezzo per conoscere e aggregare. Le sue ballate sono terreno privilegiato per dare voce agli emarginati e soprattutto alle donne ignorate o considerate soggetti passivi dalla storia.

Accanto a lei, nel duetto d’amore “I Agàpi pirìa tu Thiù” in lingua calabrogreca, Aldo Gurnari dei MUSICOFILIA (Bova Marina), e il rapper reggino Mad Simon, nel canto a tarantella dedicato alle donne vittime delle mafie.