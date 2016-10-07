Tennis Europe Masters Junior, al Polimeni si è svolta la cerimonia di consegna

La grande accoglienza del Circolo Tennis “Rocco Polimeni” ha fatto da cornice all’attesa “Cerimonia di benvenuto” alle delegazioni nazionali giunte a Reggio Calabria per disputare l’edizione 2016 del “Tennis Europe Junior Masters” under 14 e under 16 maschile e femminile, che si giocheranno dal 7 al 9 ottobre, sui campi in terra rossa del sodalizio reggino.

Sedici Paesi europei in gara a Reggio Calabria

Al Masters di quest’anno prenderanno parte, sulla base del ranking internazionale 2015, rispettivamente 16 tennisti e 16 tenniste, Under 14 /16, in rappresentanza di ben 16 Paesi Europei (Italia, Bielorussia, Croazia, Danimarca, Estonia, Georgia, Germania, Austria, Ungheria, Malta, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Svizzera, Ucraina).

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Complessivamente saranno circa 100 gli ospiti tra atleti, coach, familiari e delegazioni del Tennis Europe. La macchina organizzativa del Circolo Tennis Rocco Polimeni ha da tempo predisposto tutti i preparativi per accogliere e gestire la fase finale del torneo.

Il Villaggio della Cultura e Solidarietà

Oltre a rinnovare tutti i campi di gioco è stato creato il Villaggio della “Cultura e Solidarietà” all’interno del quale i cittadini e le delegazioni nazionali potranno apprezzare e conoscere tra le più importanti istituzioni culturali della Città di Reggio Calabria quali il Museo Nazionale della Magna Grecia, il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), Legambiente, l’Universita’ Mediterranea, l’Universita’ per Stranieri “Dante Alighieri”, il Panathlon e il Consorzio del Bergamotto.

A Reggio Calabria saranno designati in vincitori finali dell’edizione 2016. In passato al Junior Masters hanno vinto campioni del calibro di Noah, Becker, Moya, Nadal, Seles, Graf, Henin. Al Circolo Polimeni, proprio negli anni passati hanno avuto modo di dimostrare il loro valore gli attuali campioni quali: la rumena Simona Halep (n.5 della classifica WTA), la svizzera Belinda Bencic (n.43 della classifica WTA) e il tedesco Alexandre Zverev (n.19 della classifica ATP).

Quest’anno gli occhi sono puntati sui più promettenti tennisti e tenniste che hanno gareggiato il oltre 350 incontri in 88 diverse sedi europee.

Ad accogliere gli ospiti è stato il Presidente del Circolo Igino Postorino, in rappresentanza del Consiglio Direttivo del Circolo (Vice-Presidente: Antonino Romeo; tesoriere: Demetrio Lavino; segretario: Maria Bruna Rossetti e i consiglieri: Sabrina Albanese, Paolo Albino, Luigi Colico, Emilio Cozzupoli, Laura Cristiano, Salvatore De Salvo, Luigi Gabrijelcic) e degli oltre 3.000 Soci.

In rappresentanza del Tennis Europe erano presenti Marjeta Smodis e Jonathan Jobson. Per il Comune di Reggio Calabria era presente l’assessore allo sport Nino Zimbalatti.

Il Torneo sarà diretto dal Giudice Arbitro internazionale Riccardo De Biasi, già presente lo scorso anno e molto apprezzato dal pubblico reggino.

Il Direttore del Torneo Emilio Cozzupoli, nell’occasione ha coordinato il corposo gruppo tecnico del Circolo Polimeni composto da: Nunzio Di Pietro (responsabile scuola tennis del Circolo), Giulio Benestare, Stefano Lo Schiavo, Roberto Romeo, Angelo Tripodi, Antonino Truglio, Marco Gabrijelcic, Antonino Gitto, Massimo Lagana’, Anna Maria Mangano, Ugo La Camera, Pasquale Ocello.

Gli azzurri in campo: Musetti, Sacco e Zeppieri

A difendere i colori azzurri dell’Italia saranno tre giovani tennisti, si tratta di Lorenzo Musetti (testa di serie n.1 e Campione d’Europa under 14 maschile), Federica Sacco (under 14 femminile) e Giulio Zeppieri (under 16 maschile).

L’esordio per i tre italiani è previsto per questo venerdì 7 ottobre, toccherà prima a Federica Sacco alle ore 9.30 sul capo centrale “Travia” opposta alla russa Sayfetdinova. Lorenzo Musetti giocherà in mattinata, sempre sul centrale “Travia” contro il russo Kapuskin. Nel primo pomeriggio toccherà invece a Giulio Zeppieri, sempre sul centrale “Travia”, contro il serbo Juhas.

Questo l’elenco completo dei tennisti che prenderanno parte all’edizione 2016 del Junior Masters:

BOYS 14 & UNDER: MUSETTI LORENZO (ITA), KACHMAZOV ALIBEK (RUS), SHESTAKOV OLEKSIY (UKR), MOLLER ELMER (DEN), NODSKOV RUNE HOLGER VITUS (DEN), IONEL RICHOLAS DAVID (ROM), MIHAI PAPOE RADU (ROM), KAPUSKIN PETR (RUS).

GIRLS 14 & UNDER: SAYFETDINOVA AVELINA (RUS), KRZNARIC NOA (CRO), KANAPATSKAYA, VIKTORIYA (BEL), FALKNER ZIVA (SLO), TIMOFEEVA MARIA (RUS), SACCO FEDERICA (ITA), CURMI FRANCESCA (MAL), KOSTENKO LYUBOV (UKR).

BOYS 16 & UNDER: NEGANOV ROMAN (RUS), ZEPPIERI GIULIO (ITA), MAKK PETER (HUN), CRETU CEZAR (ROM), KHIN DANIEL (HUN), PFAFF MORITZ (GER), KRAINER LUKAS (AUS), STEINEGGER YANNIK (SWI).

GIRLS 16 & UNDER: MEDVEDEVA DANIELLA (RUS), ZADORI REKA (HUN), DALAKISHIVILI MARIAM (GEO), MILOVANOVIC ELENA (SER), MALESEVIC TAMARA (SER), SELEKHMETEVA OKSANA (RUS)

MARTEMYANOVA ANNA (UKR), DJAKOVIC MIHAELA (SER).

Di seguito il programma degli incontri:

Venerdì 7 ottobre: h. 09.00 – 13.00 / h. 14.30 – 17.30 incontri quarti di finale.

Sabato 8 ottobre: h. 09.00 – 13.00 / h. 14.30 – 17.30 incontri semifinali.

Domenica 9 Ottobre: h. 09.00 incontri finale – 3°/4° posto; h. 10.30 Finale Under 16 M. – Under 16 F. – Under 14 F – Under 14 M.; h. 12.30 Incontri di Finale – 5°/6°/7°/8° posto; h. 17.30 Cerimonia di premiazione.

I work shop organizzati in collaborazione con il FAI e Legambiente sono programmati come segue: venerdì 7 ottobre alle ore 9.00 FAI; sabato 8 ottobre alle ore 9.00 Legambiente.