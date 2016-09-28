Torna il torneo ‘2016 Tennis Europe Junior Master’
Conferenza stampa nella sala Giuditta Levato per il più qualificato torneo europeo under 14 e under 16, in programma a Reggio dal 5 al 9 ottobre
28 Settembre 2016 - 10:19 | di Redazione
Tennis Player Preparing to Serve --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Venerdì 30 settembre alle ore 10.30 presso il Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, sala Giuditta Levato, a Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del “2016 Tennis Europe Junior Master”, il più qualificato torneo di tennis europeo dedicato ai migliori prospetti under 14 e under 16 maschili e femminili, che si svolgerà al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria dal 5 al 9 ottobre.
Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio, il Consigliere Regionale delegato allo Sport Giovanni Nucera, il Presidente della Provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero e il Presidente della FIT Calabria Joe Lappano.
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