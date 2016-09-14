Termina a Santiago de Compostela La Madrugada Tour ’16 di Nigra

La Madrugada tour del cantautore reggino Luciano Amodeo, in arte Nigra, (Pasquale Caracciolo – chitarre; Christian Gangeri – batteria/percussioni; Roberto Aricò – basso), è giunto al termine a seguito di un lungo viaggio che ha consentito di portare il proprio cantautorato, vestito di sonorità rock oriented, in ben oltre 30 città italiane per poi terminare questa prima fase di concerti a Santiago de Compostela.

Nigra, accompagnato dal chitarrista Pasquale Caracciolo, ha esportato la propria musica in Spagna, chiudendo una lunga serie di concerti iniziata lo scorso 23 marzo presso il Teatro Sullo Stretto e terminata con le ultime tre date in terra Galiziana.

L’otto settembre scorso, Nigra è stato ospite presso il Mimosa Teatro di Vigo, il 9 settembre presso “El Pueblo” di Ourense ed il 10 settembre la data conclusiva tenutasi presso “ L’Embora” di Santiago de Compostela.

Il progetto musicale di matrice calabrese è stato accolto molto bene dal pubblico spagnolo, riscontrando numerose presenze ed apprezzamenti degli addetti ai lavori, che hanno trovato molto interessante la ricerca sonora e musicale avvogenti i racconti del cantautore in un atmosfera del tutto personale.

L’album in uscita La Stanza di Seta

L’album di prossima uscita “La Stanza di Seta”, la cui produzione artistica è stata affidata al maestro Daniele Grasso, comprenderà 10 tracce musicali.

Tra i brani che verranno proposti si potranno incontrare tematiche autobiografiche dell’Autore ed altre che affrontano fatti di vita contemporanea delineando, talvolta, gli scenari politici internazionali mediante la dedica di un brano alle popolazioni afflitte dalla guerra ed un altro a quelle costrette ad rischiare la propria vita in mare per poter cominciare a vivere.

Sarà presto ufficializzata la data di uscita del nuovo album che, dopo lunga attesa, verrà presentato a partire dalla città di Reggio Calabria .