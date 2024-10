Ternana, Bandecchi: ‘Sono aperto a tutto, accetterei anche la monetina’

Nuovo intervento del presidente della Ternana Stefano Bandecchi ai microfoni di Umbria TV e ripreso da tuttoC.com: “Mettere d’accordo 60 teste diverse non è facile. Mettere d’accordo sessanta teste e tutto il resto non è facile. Dato che c’è una malattia che si chiama Covid-19 che rientra nel decreto liquidità, credo sia molto pericoloso per i presidenti far entrare in campo i giocatori. Prima di tutto va discussa questa legge che sui calciatori non può essere attuata, poi si può pensare ad altro.

Io sono in grado di far giocare la mia squadra nel caso in cui si dovesse giocare, di accettare la sorte con la monetina, così come se si decidesse di finirla qui accetterei che le prime vadano in B. Credo che dovendo giocare playoff e Coppa Italia a giugno o luglio sarebbe possibile. Noi abbiamo la liquidità necessaria per fare il ritiro e la quarantena sia per i play off che per la finale di Coppa Italia. Per me si può riprendere il campionato il 25 agosto per farlo concludere e poi iniziare il nuovo successivamente. Io sono aperto a tutto”.