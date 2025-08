‘I Tesori del Mediterraneo’: il programma ricchissimo di questa sera

Dopo l’esordio scoppiettante di ieri, questa sera “I Tesori del Mediterraneo” tornano nuovamente all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” con un programma intensissimo e che vale la pena seguire dal primo all’ultimo degli artisti.

Il pubblico sarà coinvolto nello spettacolo “Salite a bordo”, condotto da Eva Giumbo, che accompagnerà la platea in un viaggio tra emozione e leggerezza.

Ospiti speciali della serata saranno i comici Gigi & Ross, amatissimi dal grande pubblico, pronti a portare sul palco sketch esilaranti e momenti di puro divertimento.

Nel corso della serata verranno inoltre presentate ufficialmente le delegazioni e gli equipaggi partecipanti alla Regata del Mediterraneo, una delle colonne portanti della kermesse. Un evento sportivo di rilievo internazionale che vede coinvolti atleti provenienti da tutta Italia e dalla Repubblica di Malta, testimonianza del respiro sempre più ampio e inclusivo della manifestazione.

Nel pomeriggio, alle ore 18, lo spettacolo sarà tutto sul Lungomare Falcomatà per la scenografica competizione Regata del Mediterraneo. Si tratta delle gare di qualificazione che vedranno schierati in mare tutti gli equipaggi che, con le peculiari imbarcazioni, daranno vita ad un momento di sport, ma anche di spettacolo visivo, straordinario.