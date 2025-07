‘I Tesori del Mediterraneo’ tornano a incantare Reggio Calabria

"Un viaggio tra le eccellenze del Mediterraneo, un turbine di eventi in cui si intrecciano musica, spettacolo, comicità, sport, arte e turismo"

Con la conferenza stampa di oggi si alza ufficialmente il sipario sulla XX edizione de “I Tesori del Mediterraneo“, l’attesissimo appuntamento che da giovedì a domenica travolgerà Reggio Calabria con la sua carica di bellezza, cultura e passione.

Si tratta di molto di più di una semplice manifestazione: un viaggio tra le eccellenze del Mediterraneo, un turbine di eventi in cui si intrecciano musica, spettacolo, comicità, sport, arte e turismo.

Tornano i Salotti televisivi, la spettacolare Regata del Mediterraneo, gli Incontri Letterari, la Cittadella e il prestigioso Premio Letterario Apollo che quest’anno avrà un taglio nazionale.

A presentare il ricco programma Natalia Spanò, presidente di “Nuovi orizzonti”, associazione che organizza la kermesse con Paolo Catalano, il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, moderati dal giornalista e conduttore Carlo Arnese.

La conferenza ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari, forze dell’ordine e rappresentanti istituzionali, a testimonianza dell’importanza dell’evento che, anno dopo anno, ha saputo crescere e consolidarsi, assumendo una dimensione nazionale.

Un successo riconosciuto anche oltre i confini italiani, grazie soprattutto alla sensazionale Regata del Mediterraneo, tra i momenti più attesi dell’intero programma e autentico volano turistico. La competizione rappresenta il cuore pulsante della manifestazione: un evento spettacolare che vedrà sfidarsi sullo Stretto equipaggi di canottieri professionisti provenienti da diverse regioni d’Italia e dall’isola di Malta.

Le delegazioni e i numerosi team partecipanti contribuiscono ogni anno ad accendere i riflettori su Reggio Calabria, generando ricadute significative in termini di visibilità, presenze turistiche e promozione del territorio. Un’emozionante gara che mette assieme il mare e lo sport rafforzando il legame tra accoglienza e identità locale.

Non mancheranno poi momenti di spettacolo d’alto livello, con la partecipazione di ospiti prestigiosi che animeranno le serate da giovedì a domenica, presentati dalla madrina dell’evento, Veronica Maya.