I Tesori del Mediterraneo, Spanò: ‘Vogliamo far vedere a tutti quanto è bella Reggio’

Si è svolta presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, “I Tesori del Mediterraneo” con il programma illustrato dal Presidente dell’Associazione “Nuovi Orizzonti”, Natalia Spanò, e dal responsabile organizzativo, Paolo Catalano, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali tra cui i sindaco della città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, il delegato allo sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella.

Abbiamo sentito per City Now il presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti Natalia Spanò: “I Tesori del Mediterraneo sono arrivati alla quattordicesima edizione e tanti anche quest’anno sono gli ospiti della manifestazione. Tantissimi gli eventi nei cinque giorni che vanno dal 31 di luglio al 4 di agosto e nell’area riservata ci aspettiamo moltissima gente.

Oltre alla regata con circoli canottieri che arriveranno da ogni parte d’Italia, la standistica, la presenza delle forze dell’ordine con i loro stand, poi spettacoli con cantanti e comici, diversi di questi protagonisti a Made in Sud. Le novità non mancheranno neppure per questa edizione, il villaggio è aperto a tutti e sarebbe bellissimo come accade ogni anno, avere una massiccia risposta in termini di presenze.

La nostra regata è ormai famosa in tutta Italia, lo dimostra la partecipazione di tante squadre provenienti da più parti, dodici equipaggi che si contenderanno la vittoria sul lungomare di Reggio Calabria.

Questo è un evento della città e non solo il nostro, quindi la possibilità di mettere in evidenza tutte le bellezze presenti sul territorio.