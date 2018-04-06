Siamo lieti di presentarvi la serata New Deal “Back to 90’s” che si svolgerà l’11 Aprile 2018 ore 19:00 presso la sede dell’Associazione New Deal, sita in Via Filippini 71, dove in occasione del tesseramento annuale faremo un apericena con sangria, quiz game e varie attività. Dopo una breve presentazione della nostra Associazione Universitaria e dei suoi membri, verranno consegnate ai partecipanti due tessere: una associativa New Deal e una di cui sveleremo le varie convenzioni durante la settimana al costo di 5€. Inoltre attraverso la tessera si diventerà a tutti gli effetti soci senza alcun obbligo nei confronti dell’associazione e si comincerà a far parte di una mailing list con cui vi terremo aggiornati su tutte le iniziative targate New Deal e su tutti i servizi che, l’associazione universitaria, si è sempre occupata di offrire agli studenti come l’assistenza per le iscrizioni universitarie, le compilazioni del modello ISEE, incontri con esperti per formulare un buon metodo di studio e altre conferenze e progetti che permettano ai ragazzi di arricchire il proprio bagaglio culturale, ma anche viaggi e attività di intrattenimento, in sede e non, gratuitamente! Il tema della serata sarà “Back to 90’s”un revival del decennio che avrà come protagonisti gli oggetti, la musica, i film e le figure più caratterizzanti di quegli anni. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa serata! Per ulteriori info potrete contattarci visitando la nostra pagina Facebook “@associazionenewdeal”, il nostro sito www.associazionenewdeal.org o scrivendo una mail a newdealrc@gmail.com

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