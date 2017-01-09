Test amichevole, la Royal supera l’ASD Guardia

Test al PalaSparti contro l'Asd Guardia per ritrovare il ritmo partita: i rientri di Pota e Bagnato e la fiducia del presidente a Samanta Fragola

Visto il turno di riposo imposto dalla Lega per il maltempo, la Royal Team Lamezia ha valutato opportunamente di riacquisire il ritmo partita giocando, oggi pomeriggio al PalaSparti, una gara amichevole contro l’Asd Guardia, squadra maschile dilettantistica. Ciò sulla falsariga dei precedenti test sulla palla effettuati tra fine dicembre e inizio gennaio.

Royal avanti 7-5 dopo il primo tempo in svantaggio

La Royal si è imposta 7-5, dopo aver chiuso sotto 3-2 il primo tempo. I gol per la Royal sono stati realizzati da Losurdo e Fragola, per entrambe una doppietta, quindi Mirafiore, Ierardi e Mezzatesta.

L’esperta Samanta Fragola, che da una settimana ha la responsabilità tecnica della prima squadra, ha fatto ruotare l’intera rosa, schierando spesso come quinto ‘uomo’ Erika Linza che ha ben figurato. Ma la novità principale è stata costituita dallo schieramento durante la gara di Tiziana Pota e Sophie Bagnato. Le due atlete della Royal la scorsa estate erano andate in prestito al Catanzaro, che avevano lasciato poi poco prima che la squadra si ritirasse.

Valutando la ristrettezza della rosa, dovuta ai diversi infortuni quali Sommacale (out in attesa di intervento), Leone (ritornata da poco dopo l’intervento al menisco) ed acciacchi vari che hanno riguardato Ierardi e Losurdo, la società dei presidenti Mazzocca e Vetromilo ha optato per il ritorno in squadra di Pota e Bagnato per fornire qualche alternativa in più, considerando non solo il campionato ma anche le prossime Final Eight. Com’è risaputo, il girone di ritorno è sovente più duro e impegnativo di quello di andata ed i punti pesano di più.

Il presidente conferma Samanta Fragola in panchina

A fine gara il presidente Nicola Mazzocca ha confermato alla squadra l’investitura di Samanta Fragola quale nuova allenatrice-giocatrice della Royal: “Inutile tergiversare e pensare ad altro: a questo punto del torneo l’unica persona che può continuare il lavoro iniziato in estate è Samanta Fragola.

Da persona esperta e carismatica qual è, Samanta conosce il gruppo ormai da due anni e riponiamo in lei la massima fiducia per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Chi è arrivata sa che dovrà mettersi al pari delle altre, rispettando le scelte tecniche, convinte di apportare il proprio contributo quando richiesto”. Mazzocca ha poi continuato: “ L’obiettivo della Royal resta quello di contrastare il Sandos nella corsa al primato, consapevoli comunque che anche il miglior secondo posto in assoluto dei tre gironi di Serie A, che è attualmente detenuto proprio dalla Royal, assicura egualmente il raggiungimento della A Elite senza passare dai play off”.

Ora dopo il riposo di domani si riprenderà a lavorare da martedì in vista della trasferta di Vittoria.