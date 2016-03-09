‘The danish girl’, il ritorno di Eddie Redmayne
Eddie Redmayne torna al cinema con il film di Tom Hooper sul pittore danese Wegener: la recensione di Gianni Vittorio, presidente dell'Associazione Fahrenheit 451
09 Marzo 2016 - 10:19 | di Redazione
L’attore Eddie Redmayne torna sugli schermi con un nuovo film biografico: The danish girl del regista Tom Hooper (Il discorso del re).
E’ la storia del pittore danese Enar Wegener. Paesaggista del ‘900, Wegener prima ha vissuto a Copenaghen con la moglie, per poi trasferirsi a Parigi come Lili Elbe. Infine, tentò la prima operazione chirurgica finalizzata al cambio di sesso.
Ma la narrazione è tutta incentrata sull’anima del pittore, il suo travaglio interiore, la sua presa di coscienza di voler diventare donna, il suo voler uscire dalla gabbia fisica in cui è racchiuso il suo spirito.
Il valore aggiunto del film non è tanto il protagonista, interpretato dall’attore espressionista Redmayne, nuovamente candidato all’Oscar, ma Alicia Vikander, sicuramente meno nota ma che, come attrice non protagonista, riesce ad essere il vero motore della storia.
Nota di merito alla scenografia e i costumi, davvero un piacere per gli occhi.
Voto 7,5
Gianni Vittorio – Presidente Associazione Fahrenheit 451
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