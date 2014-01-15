“The Wolf of Wall street”: l’ennesima occasione per Di Caprio agli Oscar

-di Laura Maria Tavella. «The Wolf of Wall Street», il film con Leonardo DiCaprio, appena premiato ai Golden Globe come miglior attore, esce nelle sale italiane il 23 Gennaio.

Basato sulle memorie dell’agente di cambio Jordan Belfort, il film racconta le vicende del broker di Wall Street dagli inizi della sua carriera fino all’accusa per frode e riciclaggio.

Per dirigere il lungometraggio, DiCaprio, produttore e attore del film, ha voluto come regista Martin Scorsese, per la quinta volta in un film insieme, dopo Gangs of New York(2002), The Aviator(2004), The Departed(2006) e Shutter Island(2010).Accanto a DiCaprio c’è l’attore Jonah Hill, l’attrice Margot Robbie interpreta la moglie di Jordan Belford, mentre Matthew McConaughey ha suscitato l’ammirazione di Di Caprio e regista per aver reso memorabile il suo personaggio grazie alla sua improvvisazione.

Costato 100 milioni di dollari, il film è l’ennesima occasione per Di Caprio di vincere l’Oscar.

Assurdo ma vero, nella sua carriera, l’attore ha ricevuto ben 3 nomination agli Oscar senza mai vincere il premio.

La domanda dei rotocalchi americani e di tutto il mondo adesso è: Can Leonardo DiCaprio Win an Oscar for Playing a Wall Street Scumbag? Cioè, può Leonardo DiCaprio vincere un Oscar per la riproduzione di un Wall Street sfigato?

Attendiamo il “The winner is..”!