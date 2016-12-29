Il 5 gennaio al Vinyl di Lamezia Terme la band toscana presenta il nuovo album La Terza Guerra Mondiale, dopo Francesco Motta e Cosmo

Ultimo appuntamento per la Color Fest Winter Session rassegna dedicata alla musica e all’arte indipendente, promossa dall’associazione culturale Cosa sono le Nuvole.

Dopo il successo e l’immensa partecipazione di pubblico dei primi due appuntamenti che hanno visto come assoluti protagonisti: il cantautore vincitore del Premio Tenco Francesco Motta e il poliedrico Cosmo, toccherà a una delle più longeve formazioni rock italiane: i The Zen Circus, chiudere il 5 gennaio, nel migliore dei modi questa partecipata winter session, al Vinyl di Lamezia Terme.

La band toscana, presenterà dal vivo il nuovissimo album La Terza Guerra Mondiale, uscito per La Tempesta Dischi.

Dopo otto dischi, un ep e diciotto anni di carriera, The Zen Circus festeggiamo la maggiore età con un nuovo lavoro di inediti, un disco a cui hanno dedicato più tempo in studio, lavorando su ogni piccolo dettaglio, dalle melodie ai testi, dagli arrangiamenti ai suoni.

Un album potentissimo, dalla indiscutibile qualità strumentale e dalla scrittura mai banale e sempre acutissima, che non ha paura di toccare i territori del power-pop, senza mai perdere di lucidità ed efficacia.

In apertura un nuovissimo progetto musicale made in Calabria Milk e in chiusura Fabio Nirta dj set.