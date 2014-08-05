Tiago Braga: take me to Italy! Una produzione Tanto di Cappello e Real Fat Studio! GUARDA IL VIDEO!

Dal 30 di Agosto Tiago sarà a Reggio Calabria per ultimare le registrazioni del nuovo singolo e per le riprese del suo nuovo videoclip! Il cantautore portoghese, dopo l’esperienza di “The Voice” (Portogallo) ha scelto il Real Fat Studio per la produzione del suo nuovo singolo intitolato “Still In Love With You”. La produzione del relativo videoclip è stata, invece, affidata al nostro team che ha accolto con entusiasmo questa nuova sfida internazionale. “Tanto di Cappello Production” ed il “Real Fat Studio” continuano a portare la musica internazionale nel nostro tanto amato Sud Italia, senza compromessi, senza falsi ed ipocriti giudizi… Il nostro team vive l’arte come una passione, come la propria ragione di vita! Il nostro motto? YOUR MUSIC? OUR PASSION! PER CONTRIBUIRE ED AIUTARE TIAGO A SOSTENERE TUTTE LE INGENTI SPESE PER LA SUA ESPERIENZA ITALIANA PUOI DONARE! CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE!