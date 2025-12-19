I tifosi di Reggina e Sambiase insieme per una bellissima iniziativa
"Tutti insieme per Mariano". La curva non lascia mai indietro nessuno"
19 Dicembre 2025 - 13:13 | Redazione
“Anche noi, come Curva Sud, parteciperemo con grande orgoglio all’iniziativa promossa dai ragazzi del Sambiase in favore del piccolo Mariano.
Durante la partita un ultras del Sambiase passerà con un salvadanaio per raccogliere le offerte destinate ad aiutarlo nelle cure di cui ha bisogno.
Invitiamo tutta la tifoseria presente a partecipare con un gesto di cuore.
Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza.
Tutti insieme per Mariano.
La curva non lascia mai indietro nessuno”.