Minasi: ‘Importante approvazione del ddl sulla tutela dei minori in affido.

"Bene i registri e l'Osservatorio nazionale minori, ma ora serve una riforma profonda per garantire la continuità affettiva dei bambini" la nota della senatrice

“L’approvazione del Ddl sulla tutela dei minori in affidamento rappresenta un passaggio fondamentale, poiché introduce finalmente strumenti di controllo e trasparenza in un settore delicatissimo”.

Lo afferma la Senatrice della Lega Tilde Minasi, commentando il via libera definitivo del Senato al provvedimento, un risultato fortemente voluto dal partito e sostenuto con attenzione anche da Matteo Salvini.

“Quando si parla di bambini e ragazzi fragili, lo Stato deve esserci fino in fondo, con strumenti chiari, controlli veri e regole certe”, ha aggiunto la Senatrice.

Trasparenza e nuovi strumenti di monitoraggio

“Il testo approvato rafforza il controllo sul sistema degli affidamenti attraverso l’istituzione del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità e degli istituti, oltre al registro dei minori presso i Tribunali e un Osservatorio nazionale con compiti di analisi e monitoraggio”.

Secondo Tilde Minasi, la normativa mette ordine in un sistema che necessita di responsabilità e verifiche puntuali, eliminando zone d’ombra in una materia così sensibile.

“Tuttavia, i recenti fatti di cronaca dimostrano che il solo monitoraggio non è sufficiente. Restano aperte questioni sostanziali sulla stabilità dei legami e il rischio di permanenze eccessivamente lunghe nelle strutture senza una prospettiva chiara”.

Verso una riforma della continuità affettiva

“Per affrontare queste criticità, la maggioranza ha presentato un nuovo disegno di legge che impone ai giudici, prima di decidere per collocamenti extrafamiliari, di valutare le conseguenze del distacco dall’ambiente familiare dal punto di vista psico-fisico del minore. La valutazione dovrà essere supportata da specialisti privi di conflitti di interesse, per evitare storture legate al business dell’accoglienza nelle case-famiglia”.

La Senatrice Tilde Minasi ha inoltre richiamato la propria proposta di legge sulla continuità affettiva degli affidamenti, volta a modificare la normativa del 2015.

“La mia proposta vuole offrire alle famiglie affidatarie strumenti per opporsi in caso di diniego delle loro domande di adozione, ma anche la possibilità di relazioni successive all’affido. Il minore ha diritto a mantenere un rapporto stabile con le figure di riferimento quando ciò corrisponda al suo superiore interesse”, ha osservato Minasi.

Infine, è stato affrontato il nodo delle prolungate istituzionalizzazioni: non è accettabile che i minori restino in comunità educative senza un progetto definito. L’approvazione del ddl è dunque un punto di partenza, ma resta l’urgenza di completare il quadro normativo per impedire che i minori rimangano sospesi in situazioni prive di un orizzonte certo.