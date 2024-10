Tilde Minasi saluta il Senato e rimane alla Regione: fumata bianca dalla Lega

Salvini ha ormai deciso. Partito in ebollizione in riva allo Stretto

La riunione infuocata romana della Lega, iniziata alle 14.30, si è conclusa dopo circa 3 ore. Sul tavolo della discussione, come già riportato su queste pagine, il futuro di Tilde Minasi e la ristrutturazione del partito in Calabria. Per quanto riguarda il destino dell’assessore e senatrice, alla fine Salvini ha optato per quella che oramai da settimane era indicato come una strada a 4 corsie. Minasi resterà in Calabria, all’interno della giunta come assessore regionale, e dirà addio al seggio in Senato.

A prendere il posto della Minasi a Roma, previo ‘nostalgico’ rientro in Lega da Fratelli d’Italia, è il vibonese Fausto De Angelis. Soluzione non gradita a buona parte della Lega in Calabria e praticamente a nessun esponente del Carroccio nella provincia reggina, ad eccezione forse della sola Minasi. Ma, con buona pace di chi sperava in soluzioni differenti, Salvini ha ormai deciso e la fumata bianca definitiva è arrivata.

La riunione, a cui hanno partecipato i consiglieri regionali e i vertici regionali della Lega, seppur accesa è stata definita ‘di superamento’ riguardo gran parte delle problematiche affrontate. Decisi anche i ruoli di vertice delle segreterie provinciali, fatto salvo (nemmeno a dirlo) per la provincia di Reggio Calabria.

‘Guerra totale’ in riva allo Stretto per il Carroccio, che fatica a trovare serenità e identità di vedute. Per queste ragioni, la scelta del nuovo coordinatore provinciale e cittadino, secondo quanto raccolto da CityNow, è rinviata di qualche giorno o poche settimane. Al momento sono Emiliano Imbalzano e Franco Recupero ad occupare la casella, rispettivamente, di coordinatore cittadino e provinciale.

Per entrambi però non è stato deciso se ci sarà una conferma, o se Imbalzano andrà ad occupare la casella attualmente occupata da Recupero. Di sicuro, a chi toccherà ricoprire i due incarichi arriverà sulle spalle un elefante: la ricostruzione sul territorio reggino di un partito dilaniato.