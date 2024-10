Timperi denigra la Calabria, Siclari (FI) presenta un’interrogazione alla Rai

«Quanto accaduto nel corso del programma Rai condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta deve essere approfondito in commissione vigilanza Rai. Non è questo il modo per promuovere la Calabria. Basta con questo sinonimo indegno: Calabria uguale ‘ndrangheta. I giornalisti, per primi, devono misurare le parole per evitare di colpire l’agibilità politica, democratica e imprenditoriale di un territorio, già provato come la Calabria. Basta con questo giudizi che colpiscono le persone, i calabresi per bene che sono la stragrande maggioranza».