Tirocinanti calabresi del Mim (ex Miur) ancora in attesa: 'Siamo disperati'

Un dramma si sta registrando da mesi e più precisamente riguarda la categoria dei tirocinanti calabresi del Mim ex Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito) che aspettano che dalla sede centrale di Roma venga comunicata la data della loro presa di servizio presso le istituzioni scolastiche dopo avere sostenuto procedura concorsuale.

Una vera e propria situazione di stallo che sta mettendo in una situazione di seria crisi con risvolti seri in termini di problematiche di salute e con seri danni in termini economici nelle tasche di questa categoria di lavoratori quali sono appunto questa categoria di tirocinanti privi di ogni forma di sostentamento economico per il fatto di essere appunto privi di lavoro.

Le principali sigle sindacali si sono dimostrate silenti e propense alla fuga anziché offrire sostegno alla causa di questi lavoratori che cercano educatamente di fare valere un proprio diritto cioè quello di sapere la loro data di presa di servizio presso le istituzioni scolastiche dopo avere sostenuto procedura concorsuale.

Non si gioca con le vite delle persone mentre è opportuno ricordare ai responsabili di questa situazione di stallo che è giunto il momento di mettersi una mano sulla coscienza e di pensare alle serie problematiche di salute e ai seri danni economici che stanno causando a questa categoria di lavoratori quali sono appunto i tirocinanti calabresi del Mim ex Miur (Ministero dell’Istruzione e del Merito) che hanno sempre dimostrato un atteggiamento educato e rispettoso verso le istituzioni e oltre ad avere svolto da sempre il proprio lavoro presso le istituzioni scolastiche con serietà, dedizione e impegno, non hanno mai fatto del male a nessuno e chiedono pertanto “nonostante si trovino nella disperazione più totale” che venga realizzato il loro “diritto” a lavorare e che venga quindi comunicata la loro data di presa di servizio presso le istituzioni scolastiche.