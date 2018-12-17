Nella folta e prestigiosa platea presenti il Presidente Giuseppe Viola e l'ingegnere Giovanni Scambia oltre ad alcuni giocatori-simbolo di quel periodo magico

Si è svolta presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria la presentazione del libro autobiografico “La mia Itaca” di Tonino Zorzi, il più longevo allenatore di basket e protagonista di pagine indimenticabili di storia di basket italiano ed in particolare neroarancio.

Il dibattito è stato moderato dalla “voce” della radio Rai, Tonino Raffa e si è aperto con i saluti istituzionali. Presente il Sindaco di Reggio Calabria avv. Giuseppe Falcomatà, il governatore del Panathlon meridionale Antonino Laganà, la consigliera del CONI regionale Calabria, Irene Pignata e il Presidente della FIP Calabria, avv. Paolo Surace. C’erano nell’affollata sala, anche diversi rappresentanti di gruppi di tifosi organizzati reggini, sia dei Total Kaos che il Club San Bruno ’90.

Gli interventi e le clip della storia del basket

Nel corso di numerosi interventi di Enrico Campana della Gazzetta dello Sport e Paolo Cuomo della Gazzetta del Sud, dell’editore Enrico Petrucci e di coach Gaetano Gebbia si alternavano con clip della storia del Basket, interviste e persino i saluti da oltreoceano da parte di Delfino, ex giocatore neroarancio.

Nella folta e prestigiosa platea presenti il Presidente Giuseppe Viola e l’ingegnere Giovanni Scambia oltre ad alcuni giocatori-simbolo di quel periodo magico: Sandro Santoro, Gustavo Tolotti, Donato Avenia, Giovanni Spataro, Lucio Laganà ed Agostino Li Vecchi.

Il Mito neroarancio e la Viola Inside

L’iniziativa dell’associazione Viola Inside ha voluto così aggregare quanti hanno dato il loro contributo alla nascita del “Mito” neroarancio, che, tra gli anni ’80 e ’90, ha raggiunto traguardi straordinari a livello sportivo, rafforzando l’immagine della città nel Paese. Zorzi è stato tra i protagonisti di quel ciclo indimenticabile, dispensando il suo sapere cestistico, valorizzando tanti atleti quasi sconosciuti, poi saliti sulla ribalta internazionale.

Le emozioni si sono susseguite, durante molti interventi difficilmente si riusciva a mascherare gli occhi lucidi nel rivivere quei momenti grazie al libro, la cui prefazione è stata affidata al leggendario Sandro Gamba. Per il “Paron” Zorzi che adora il mare e la barca a vela, oggi ha visitato nuovamente la sua “Itaca” tanti viaggi , tanti arrivi , tante partenze e tanti ritorni, un po’ come l’eroe omerico Ulisse.

L’idea di Gebbia e il futuro del basket

L’evento è nato da una idea di Gaetano Gebbia, il tecnico che, a Reggio Calabria, affiancò lo storico allenatore nella gestione della squadra, offrendo un contributo determinante che ha dichiarato: “La pubblicazione del libro, con tutto il materiale umano che contiene, è il suggello di una carriera che rappresenta una testimonianza fra le più significative dello sport italiano e che deve essere trasferita alle nuove generazioni di allenatori. Tutto il mondo del basket gli sarà sempre grato”.

In questo momento in cui il basket italiano ed in particolare a Reggio Calabria sta vivendo un periodo davvero difficile, questi incontri aggreganti e costruttivi fanno comprendere ancora una volta come solo l’unione di intenti e la giusta amalgama di fattori positivi possano portare a traguardi prestigiosi.