Tonno Callipo, il 2017 si apre in casa della lanciatissima Sir Safety Conad Perugia

Il 2017 della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia parte da Perugia e dalla difficilissima trasferta in casa della squadra più in forma del campionato, la Sir Safety Conad Perugia. Dopo il meritato riposto di fine anno, i ragazzi di Kantor sono tornati a lavorare in palestra con l’obiettivo di ripartire con slancio ed entusiasmo dagli ottimi risultati conseguiti nelle ultime partite. Tanto lavoro in palestra e sul campo per Coscione e compagni per arrivare al meglio all’appuntamento contro la squadra di Lorenzo Bernardi.

Nelle ultime 10 partite la Tonno Callipo ha ottenuto 7 vittorie, a fronte di 3 sconfitte, e, tranne la sconfitta subita a Monza, è andata sempre a punti. In più, è arrivata anche la vittoria negli ottavi della Del Monte® Coppa Italia contro Padova e la prossima settimana, giovedì 12 gennaio ore 20:30 diretta Rai Sport 1, si giocherà il quarto di finale in casa della capolista della SuperLega UnipolSai, la Cucine Lube Civitanova. Sarà un mese di gennaio molto intenso, dunque, per la compagine calabrese che, nell’arco di due settimane, dovrà affrontare, nell’ordine, Perugia, Modena e Civitanova in Campionato, e, come detto, la stessa Civitanova in Coppa Italia.

Così Rocco Barone, uno degli ex di turno, alla vigilia: “Ci attende una partita molto complicata in casa di una squadra infarcita di campioni e che è stata costruita per vincere. Noi però dobbiamo arrivare lo spavaldi e senza timore giocando con il braccio sciolto. Ci aspetta un mese di gennaio molto intenso e dovremo dare il massimo”

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 256 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 111.

La Sir Safety Conad Perugia di Lorenzo Bernardi

QUI SIR SAFETY CONAD PERUGIA La squadra di Lorenzo Bernardi, subentrato in corsa a Slobodan Kovac, ha fatto 13! Questo lo score impressionante di Buti e compagni da quando in panchina c’è “Mister Secolo”. Una Sir Safety Conad a dir poco rivitalizzata che ha saputo ritrovare brio e concretezza arrivando a quota 40 punti in Campionato, solamente uno in meno rispetto all’attuale vice capolista Diatec Trentino (41 punti). Il rientro di Atanasijevic è stato determinante sia per la grandissima capacità realizzativa del bomber serbo, sia per dare la possibilità allo staff tecnico perugino di ruotare al meglio il proprio reparto d’attacco con i vari Russell, Berger, Zaytsev e lo stesso Atanasijevic oggetto di una puntuale rotazione che ha permesso di raggiungere un rendimento elevatissimo in termini di gioco e punti conquistati. Ma in casa Sir Safety Conad l’obiettivo è quello di non sottovalutare l’appuntamento con la Tonno Callipo così come sottolineato in settimana dalla dirigenza perugina e alla vigilia da uno degli uomini più esperti del gruppo, il centrale azzurro Emanuele Birarelli: “Quella di domenica è una partita delicata.

Vibo è una squadra da temere, organizzata, che sta giocando particolarmente bene ed in grado di dar fastidio a tutti. Dovremo stare particolarmente attenti, non vogliamo perdere punti soprattutto qui in casa nostra, ma non è affatto scontato e ci sarà da giocare bene. Spero che la pausa non abbia interrotto nostro trend positivo, sta a noi gestire bene gli allenamenti che ci separano alla partita e spingere per ritrovare ritmo ed automatismi. Se faremo un buon lavoro in questi giorni poi faremo bene anche domenica”

Precedenti ed ex di turno della sfida

PRECEDENTI ED EX Sono cinque i precedenti tra le due società con un bilancio di tre vittorie a favore degli umbri a fronte dei due successi ottenuti dalla Tonno Callipo. Due gli ex di turno: sono i centrali Rocco Barone (a Perugia dal 2013 al 2015) e Simone Buti (in giallorosso nella stagione 2012-13).

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” Coach Bernardi potrebbe puntare sui “titolarissimi”: De Cecco in regia, Atanasijevic opposto, Birarelli e il serbo Podrascanin al centro, Russell e Zaytsev di banda, i liberi Bari (in ricezione) e Tosi (in difesa). Il tecnico giallorosso Kantor potrebbe affidarsi a Coscione al palleggio, Michalovic opposto, Barone e Costa i centrali, Barreto Silva e Geiler in posto 4, Marra libero.

GLI ARBITRI A dirigere il match saranno gli arbitri Marco Zavater di Roma (ha diretto la Tonno Callipo in questa stagione nelle partite che la Tonno Callipo ha giocato a Modena il 28 ottobre 2016 e in casa l’11 dicembre contro Trento) e Gianni Bartolini di Firenze.

Dove vedere e ascoltare la partita

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming sulle frequenze di Lega Volley Channel (www.sportube.tv/volley). LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà il match in differita integrale lunedì 09 gennaio alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 17:55 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it. Diretta testuale, infine, sui nostri social: facebook (Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) e twitter (@volleytonnocall), hashtag #perugiavibo.

Nella foto, un primo piano dell’ex di turno Rocco Barone (foto di Franco Pirito)