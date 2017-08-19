E’ andata già in archivio la “tre giorni” di primi allenamenti della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Un avvio all’attività vera e propria che ripartirà da lunedì che ha però già riservato le prime “fatiche” agli otto atleti a disposizione di mister Lorenzo Tubertini. Sedute pesi in palestra, piscina e allenamenti imperniati sulla tecnica: questo il mix riservato dal neo tecnico emiliano e dal suo staff tecnico ai giocatori. Entusiasmo e già tanta voglia di lavorare sodo traspare dai volti di Coscione e compagni. Si respira già un bel affiatamento e uno spirito di gruppo importante. Ma siamo ancora agli albori di una stagione che sarà lunga e ricca di insidie sul cammino dei giallorossi. Questa mattina doppia seduta di allenamento con pesi prima e tecnica poi sul mondoflex del Pala Valentia. Primi esercizi, primi dettami di quello che è il credo tecnico-tattico di Lorenzo Tubertini che, al termine dell’allenamento di ieri pomeriggio, ha sottolineato:

“Ho trovato un ambiente molto accogliente, abbiamo iniziato a conoscerci trascorrendo questi primissimi giorni anche insieme ai tifosi e al presidente. Nonostante i ragazzi siano arrivati comunque relativamente stanchi dai viaggi fatti in auto, abbiamo fatto un buon allenamento con la palla, con intensità e di questo sono contento. Siamo una squadra abbastanza nuova, abbiamo ambizioni e obiettivi importanti e abbastanza chiari. Cercheremo di sfruttare al meglio gli strumenti tecnici che abbiamo a disposizione. Provo sensazioni, emozioni buone; cominciare questa attività come head-coach in SuperLega per me è la prima volta e sto cercando di conoscere ed osservare facendo un lavoro basato sull’ascolto e provare a far uscire quello che fa parte di me”.

Il programma e la settimana di riposo

Per la squadra ora sabato pomeriggio e domenica di riposo. Gli allenamenti riprenderanno lunedì 21 con una doppia seduta: pesi al mattino, tecnica nel pomeriggio. E da lunedì in gruppo ci sarà anche il centrale brasiliano Deivid Junior Costa.