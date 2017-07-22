Con la pubblicazione dei calendari, è ufficiale il cammino che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia dovrà effettuare la prossima stagione 2017-18. Ecco tutte le date, le informazioni utili, le curiosità, gli appuntamenti da fissare in agenda

ESORDIO CASALINGO CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA – Per la prima volta nella sua storia, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia farà il suo esordio nella massima serie contro la squadra che ha vinto lo scudetto nella stagione precedente. Domenica 15 ottobre, infatti, i giallorossi di coach Tubertini riceveranno i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

Gli esordi in campionato e i precedenti

LA PRIMA GIORNATA CON LA LUBE COME NELLE STAGIONI 2004-05 E 2010-11 – E’ già accaduto due volte in passato, anche se in trasferta, che la Tonno Callipo affrontasse i marchigiani alla prima giornata di campionato. La prima volta risale alla prima storica stagione in A1 della Tonno Callipo che fu sconfitta con il punteggio di 3-0. Medesimo risultato si è verificato nella stagione 2010-11 allorquando i giallorossi, all’epoca allenati da Di Pinto e con in campo Manuel Coscione, furono sconfitti dall’allora Lube Banca Marche Macerata.

E’ IL QUINTO ESORDIO CASALINGO – La Tonno Callipo si prepara ad esordire in casa per la quinta volta. E’ già accaduto nelle stagioni 2005-06, 2006-07, 2008-09 e 2013-14. In realtà, anche nella stagione 2009-10 la Tonno Callipo ha, di fatto, giocato la prima partita in casa contro Trento, ma la partita contro i gialloblù, ufficialmente da calendario, era in programma alla seconda giornata dopo la prima da giocare contro Pineto che fu recuperata successivamente.

BUONA LA PRIMA IN CINQUE OCCASIONI – La Tonno Callipo, se consideriamo anche la partita contro Trento della stagione 2009-10, ha conquistato la vittoria alla prima giornata in cinque occasioni: nella stagione 2005-06 contro Modena (in casa), nella stagione 2009-10 contro Trento (in casa), nella stagione 2011-12 contro San Giustino (in trasferta), nella stagione 2012-13 contro Trento (in trasferta), nella stagione 2013-14 contro Verona (in casa).

LA SECONDA PARTITA IL 15 OTTOBRE – C’è un precedente, datato 15 ottobre, nelle tante partite disputate nella massima serie dalla Tonno Callipo. Tornando indietro ad un decennio fa, stagione 2006-07, i giallorossi giocarono domenica 15 ottobre la settima giornata del girone d’andata contro Cuneo (dove militava l’attuale palleggiatore giallorosso Manuel Coscione) e vennero sconfitti con il punteggio di 3-1.

Trasferte e big da affrontare in casa

LA PRIMA TRASFERTA A PIACENZA COME NEL 2008-09 E NEL 2013-14 – Domenica 22 ottobre la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giocherà la sua prima gara fuori casa del campionato a Piacenza. E’ già accaduto in due occasioni che i giallorossi disputassero il loro primo match in trasferta contro gli emiliani. Nel 2008-09 arrivò una grandissima vittoria al tie-break, mentre nel 2013-14 l’allora squadra di coach Blengini uscì sconfitta con il punteggio di 3-1.

TUTTE LE GRANDI DA AFFRONTARE IN CASA ALL’ANDATA – Tra le curiosità relative al calendario c’è anche quella di dover affrontare le 4 big del campionato tutte in casa nel girone d’andata. Si comincia alla prima giornata contro Civitanova, poi in serie arriveranno Perugia il 19 novembre e Modena il 26 novembre. Il 10 dicembre, sempre al Pala Valentia, la gara di campionato contro i vice-campioni d’Italia della Diatec Trentino.

Santo Stefano e turni infrasettimanali

SANTO STEFANO AL PALA VALENTIA – La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia giocherà in casa nel giorno di Santo Stefano, appuntamento ormai tradizionale del calendario della SuperLega UnipolSai. Sarà la quinta volta in assoluto (tre in campionato, una in Coppa Italia), che la compagine del presidente Pippo Callipo giocherà in casa nel giorno di questa festività subito dopo il Natale. Il primo match risale alla stagione 2005-06 ed arrivò la vittoria contro Latina; la stagione successiva si replicò con Taranto, ma in quella occasione i giallorossi furono sconfitti con il punteggio di 0-3. Altro precedente è quello della stagione 2011-12 con la Tonno Callipo che ebbe la meglio su Ravenna con il punteggio di 3-0, mentre il precedente di Coppa Italia è quello della stagione 2012-13 quando arrivò l’importantissimo successo contro Cuneo nei quarti di finale di Coppa Italia.

CINQUE TURNI INFRASETTIMANALI IN GIORNI FERIALI – La Tonno Callipo è attesa da cinque turni infrasettimanali che si giocheranno in giorni feriali. Si parte già alla terza giornata, mercoledì 25 ottobre, contro Padova. Secondo appuntamento giovedì 4 gennaio 2018 per la seconda di ritorno contro Piacenza. Neanche una settimana e poi si rigiocherà in notturna mercoledì 10 gennaio ancora in casa contro Monza. Quarto appuntamento fissato per mercoledì 07 febbraio questa volta in trasferta contro Perugia. Ultimo appuntamento, mercoledì 21 febbraio, per il turno infrasettimanale da giocare al Pala Trento contro la Diatec Trentino.