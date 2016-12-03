Tonno Callipo a Latina per conservare l’ottavo posto

SuperLega UnipolSai: la guida alla partita del match Top Volley Latina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, 13° giornata, girone d’andata

Tonno Callipo: l’obiettivo è l’ottavo posto

QUI TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA Ottava a quota 15 punti in classifica, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia viaggia alla volta di Latina con l’obiettivo di conservare la posizione in classifica legittimata dopo il successo da tre punti conquistato domenica scorsa in casa contro Ravenna. Mantenere l’ottavo posto nella graduatoria del Campionato di SuperLega UnipolSai permetterebbe alla squadra di coach Kantor di disputare in casa l’ottavo di finale della Del Monte® Coppa Italia in programma mercoledì 14 dicembre. I giallorossi in ogni caso sono qualificati alla competizione tricolore anche in caso di sconfitta perché da questa stagione la formula, al termine del girone d’andata, è stata allargata alle prime 12 squadre classificate. Vincere a Latina, sia da 3 punti sia da 2 punti, darebbe la possibilità a Coscione e compagni di conquistare matematicamente l’ottavo posto. Reduce da una brillante striscia di 4 vittorie nelle ultime 5 partite, la compagine calabrese ha tutta l’intenzione di espugnare un palazzetto difficile come quello di Latina, campo in cui la vittoria è arrivata solamente in due occasioni e il successo in terra pontina manca dall’ottobre del 2009. A presentare la partita è il vice allenatore giallorosso Antonio Valentini:

“Latina è una squadra esperta con ottime individualità e con giocatori che conoscono bene il Campionato di SuperLega. In più vengono dalla vittoria in trasferta con Milano e tutto ciò deve essere da monito per noi per affrontare la partita con la massima concentrazione e determinazione. Dovremo pensare al nostro gioco cercando di sviluppare un cambio palla efficace e, rispetto all’ultima gara con Ravenna, dovremo essere più continui e meno fallosi in battuta. Veniamo da un buon momento e vogliamo continuare a fare punti”

Quella di domani in casa Tonno Callipo sarà la partita numero 251 nella massima serie considerando tutte le competizioni giocate (regular season, play-off, coppa italia e supercoppa italiana). I giallorossi vanno a caccia della vittoria numero 107.

Top Volley Latina: la lotta per la Coppa Italia

QUI TOP VOLLEY LATINA Penultima in classifica ma reduce dalla vittoria al tie-break in trasferta contro Milano. Così Latina conserva ancora qualche chance di qualificazione alla Del Monte® Coppa Italia. Per farlo, la squadra di coach Daniele Bagnoli (che ha preso il posto in panchina di Vincenzo Nacci) deve necessariamente battere la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per poi andare a vedere i risultati delle dirette concorrenti che la precedono in classifica. Bagnoli tenterà di recuperare Alessandro Fei, punta di diamante di una squadra esperta che al suo interno vanta giocatori di spessore. Se l’ex opposto della nazionale italiana non dovesse farcela, il tecnico dei pontini potrebbe o riproporre Strugar in posto due, oppure confermare il modulo a tre schiacciatori che è risultato decisivo contro la Revivre Milano. Il bulgaro Penchev nel ruolo di opposto, Maruotti e Klinkermberg di banda. Tra i tanti giocatori esperti ci sono anche uno degli ex di turno, il palleggiatore Sottile, e il centrale Gitto. E proprio quest’ultimo ha parlato in casa Top-Volley alla vigilia della partita: “Vibo verrà agguerrita domenica per lottare su tutti i palloni e renderci la vita difficile. Dobbiamo fare la nostra gara senza pensare a loro. Stiamo seguendo le nuove direttive del tecnico e stiamo migliorando. I problemi ci sono ma li stiamo risolvendo. A Milano siamo stati bravi a limitare gli errori e a rimanere in partita”.

PRECEDENTI ED EX Sono 16 i precedenti tra le due compagini con il bilancio a favore di Latina che ha vinto 10 partite a fronte delle 6 vittorie ottenute dalla Tonno Callipo. Sono tre gli ex di turno: due tra le fila di casa e sono Daniele Sottile (a Vibo nelle stagioni 2004-05 e 2005-06) e Fabio Fanuli (a Vibo nelle stagioni 2010-11 e 2011-12); in casa Tonno Callipo l’ex di turno è Peter Michalovic (a Latina nella stagione 2013-14).

Probabili formazioni e dubbi dell’ultima ora

I PROBABILI “STARTING-SEVEN” I dubbi in casa Latina sono legati alla presenza in campo o meno di Fei. Se non dovesse farcela, spazio o a Strugar o a Penchev. Sottile in regia, Gitto e Rossi al centro e Fanuli libero completano la formazione laziale. Coach Kantor deve valutare un possibile ballottaggio tra Michalovic e Rejlek nel ruolo di opposto: per il resto Coscione al palleggio, Barone e Diamantini favoriti su Costa al centro, in posto 4 uno tra Geiler e Thiago Alves insieme a Barreto Silva, Marra libero.

GLI ARBITRI A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Fabrizio Pasquali di Ascoli Piceno (in Serie A dal 1997 e internazionale dal 2001), e Rossella Piana di Modena (in Serie A dal 2005 e internazionale dal 2015).

Dove vedere la partita in diretta

INTERNET, RADIO E TV La partita sarà raccontata in diretta streaming su Lega Volley Channel, tramite il portale www.sportube.tv/volley. LaC, emittente televisiva ufficiale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, trasmetterà il match in differita integrale lunedì 05 dicembre alle ore 22:30. Diretta radiofonica della partita su Radio Onda Verde con la consueta diretta volley a partire dalle ore 17:55 in Fm sui 98 MHZ e in streaming su www.radioondaverde.it con il commento di Daniele Campanari. Diretta testuale, infine, sui nostri social: face book (Volley Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia) e twitter (@volleytonnocall).