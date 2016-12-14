Tonno Callipo protagonista alla Notte dello Sport

Dal badminton al free climbing, i ragazzi del Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia vivono una giornata di sport insieme a dirigenti, tecnici e atleti della Tonno Callipo

Un’intera giornata dedicata allo sport, un’iniziativa originale promossa ed organizzata dal Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia. Badminton, minitennis, arti marziali, pugilato, scherma, pattinaggio, free climbing, equitazione, pallavolo, calcio a 5. Tanto sport, tanto divertimento per i tantissimi studenti guidati dai due coordinatori, e docenti di Scienze Motorie, Carlo Lico e Carmine Cavallaro (quest’ultimo allenatore del settore giovanile femminile della Tonno Callipo).

La delegazione giallorossa a scuola

A dare ancor più lustro all’iniziativa dell’Istituto diretto dal dirigente scolastico Teresa Goffredo, è stata la presenza di una folta delegazione giallorossa. Dirigenti, staff tecnico ed atleti: in primo luogo il supervisore generale Michele Ferraro, il team-manager Giuseppe Defina, l’head-coach Waldo Kantor, il vice allenatore Antonio Valentini, il preparatore atletico Pasquale Piraino. E poi i giocatori: Davide Marra, Enrico Diamantini, Marco Izzo, Graziano Maccarone, Francesco Corrado, Ernesto Torchia. Ecco alcune voci dei protagonisti, il dirigente scolastico Teresa Goffredo e il supervisore generale Michele Ferraro.

Teresa Goffredo: “Lo sport fa parte della nostra offerta formativa e quindi vuol essere un input per i nostri ragazzi a non sottovalutare l’opportunità data dallo sport. E poi c’è quest’importantissima collaborazione intrapresa da tre anni con la Tonno Callipo e ciò deve farci capire che serve fare sinergia sul territorio con i vari enti, con le associazioni per dare un futuro migliore ai nostri ragazzi”.

Le parole del supervisore Michele Ferraro

Michele Ferraro: “Siamo molto contenti di essere qui questa sera al Liceo Scientifico, istituto con cui abbiamo questa proficua collaborazione che per noi rappresenta un qualcosa di molto importante. Ci tenevamo ad essere presenti e ringrazio la preside Goffredo per l’opportunità che ci ha dato di essere qui, insieme agli studenti, a quest’importante manifestazione”.

VIDEO INTERVISTA INTEGRALE https://www.youtube.com/watch?v=d6zaqovaTeI&feature=youtu.be