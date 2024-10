Top Day News – Callipo premia i dipendenti, Reggina a rischio, Zorzi torna a Reggio

Ecco un nuovo contenuto di CityNow. Tutte le sere, con la nostra “Top Day News”, troverete un comodo riepilogo di tutte le notizie più importanti del giorno.

Un solo clic, per scoprire gli avvenimenti e le novità più importanti avvenute nelle ultime 24 ore sul territorio reggino. Per tenerti aggiornato su quanto accaduto, basta cliccare sui titoli delle principali notizie del giorno, per conoscere i principali avvenimenti delle ultime 24 ore.

LA TOP DAY NEWS DI LUNEDI 17 DICEMBRE

L’azienda Callipo compie 105 anni e premia i suoi dipendenti con un bonus di 800 euro

Autorità portuale a Messina, Falcomatà duro: “Non incontrerò Toninelli, prende in giro i reggini”

Tonino Zorzi ritrova i protagonisti neroarancio della sua Itaca

Reggina, il primo giorno decisivo finisce male. Rischio maxi penalizzazione: è adesso ?

Classifica del Sole 24 Ore, Reggio guadagna posizioni nella qualità della vita