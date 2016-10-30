City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Torna la stagione teatrale del Blu Sky Cabaret

Cinque spettacoli in vernacolo da novembre a maggio al Teatro De Amicis: il Blu Sky Cabaret apre con L'ha fatto una signora il 26 e 27 novembre

30 Ottobre 2016 - 10:24 | di Redazione

Gruppo artistico Blu Sky Cabaret-Sperimentazioni, nuova stagione teatrale

Il Gruppo artistico BLU SKY Cabaret-Sperimentazioni si avvia verso una nuova ed entusiasmante stagione teatrale.

Nei locali del Teatro DE AMICIS in Via Aspromonte – che è la nuova location del Gruppo reggino, nei giorni 26 e 27 Novembre 2016 andrà in scena lo spettacolo “L’ha fatto una signora” di Maria Ermolli De Flaviis con la regia di Mimmo Raffa.

I lavori che il Blu Sky proporrà al suo pubblico saranno in tutto cinque e rigorosamente in vernacolo.

A Dicembre seguirà il debutto della compagnia Il Volto e la Maschera (Me) e poi si andrà avanti fino a Maggio 2017. Graditi ritorni saranno quelli di Marinella Rodà e della compagnia Koinè che tanto successo hanno ottenuto nelle precedenti stagioni teatrali organizzate dal Blu Sky Cabaret.

Con le scenografie di Pino De Gregorio e le luci di Silvana Marrapodi, in scena si alterneranno: Mimmo Raffa, Angela Costantino, Antonio Scorziello, Antonella Camera, Anna Adamczyk, Domenico Chindemi, Pietro Morena, Grazia Barbieri, Alessandra Gattuso, Mariella Cardinale, Alesandra Lotronto e Francesca Geria e Diego Camera.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Teatro
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?