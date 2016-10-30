Torna la stagione teatrale del Blu Sky Cabaret

Il Gruppo artistico BLU SKY Cabaret-Sperimentazioni si avvia verso una nuova ed entusiasmante stagione teatrale.

Nei locali del Teatro DE AMICIS in Via Aspromonte – che è la nuova location del Gruppo reggino, nei giorni 26 e 27 Novembre 2016 andrà in scena lo spettacolo “L’ha fatto una signora” di Maria Ermolli De Flaviis con la regia di Mimmo Raffa.

I lavori che il Blu Sky proporrà al suo pubblico saranno in tutto cinque e rigorosamente in vernacolo.

A Dicembre seguirà il debutto della compagnia Il Volto e la Maschera (Me) e poi si andrà avanti fino a Maggio 2017. Graditi ritorni saranno quelli di Marinella Rodà e della compagnia Koinè che tanto successo hanno ottenuto nelle precedenti stagioni teatrali organizzate dal Blu Sky Cabaret.

Con le scenografie di Pino De Gregorio e le luci di Silvana Marrapodi, in scena si alterneranno: Mimmo Raffa, Angela Costantino, Antonio Scorziello, Antonella Camera, Anna Adamczyk, Domenico Chindemi, Pietro Morena, Grazia Barbieri, Alessandra Gattuso, Mariella Cardinale, Alesandra Lotronto e Francesca Geria e Diego Camera.