Torna l’appuntamento musicale alla Cascina: It’s again a Swing thing

Domenica 26 luglio alla Cascina di Roccella Jonica serata dinner e show con 'It's again a Swing thing' della Billy Bros, tra buffet, open bar e dress code bianco

di Maria Carmela Di Marte – È in programma per Domenica 26 Luglio alle 21.30 presso il ristorante La Cascina di Roccella Jonica, l’appuntamento più atteso dell’estate: It’s again a Swing thing a cura della Billy Bros Orchesta.

La serata si svolgerà presso i giardini del ristorante La Cascina, che dopo una stagione invernale densa di appuntamenti musicali continua a proporre per la stagione estiva il connubio Dinner e Show.

Ad allietare la serata, oltre alla fantastica orchestra, ci sarà un buffet con le migliori specialità culinarie della Cascina, una selezione accurata di vini e un open bar finale con selezione di Rum ed alcolici, per danzare e divertirsi con i ritmi della Disco anni’70 fino alle luci dell’alba.

Per un party esclusivo come questo non può mancare un Dress Code d’eccellenza, e la serata prevede appunto di indossare un capo d’abbigliamento di colore bianco.

Ci sono tutti gli ingredienti per una serata all’insegna dello stile e del divertimento, pertanto: Are you ready to swing?

Per maggiori informazioni contattate il numero: 0964/866675