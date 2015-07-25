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Torna l’appuntamento musicale alla Cascina: It’s again a Swing thing

Domenica 26 luglio alla Cascina di Roccella Jonica serata dinner e show con 'It's again a Swing thing' della Billy Bros, tra buffet, open bar e dress code bianco

25 Luglio 2015 - 08:29 | di Vincenzo Comi

La Billy Bros in concerto per It's again a Swing thing alla Cascina di Roccella Jonica

di Maria Carmela Di Marte – È in programma per Domenica 26 Luglio alle 21.30 presso il ristorante La Cascina di Roccella Jonica, l’appuntamento più atteso dell’estate: It’s again a Swing thing  a cura della Billy Bros Orchesta.

La serata si svolgerà presso i giardini del ristorante La Cascina, che dopo una stagione invernale densa di appuntamenti musicali continua a proporre per la stagione estiva il connubio Dinner e Show.

Ad allietare la serata, oltre alla fantastica orchestra, ci sarà un buffet con le migliori specialità culinarie della Cascina, una selezione accurata di vini e un open bar finale con selezione di Rum ed alcolici, per danzare e divertirsi con i ritmi della Disco anni’70 fino alle luci dell’alba.

Per un party esclusivo come questo non può mancare un Dress Code d’eccellenza, e la serata prevede appunto di indossare un capo d’abbigliamento di colore bianco.

Ci sono tutti gli ingredienti per una serata all’insegna dello stile e del divertimento, pertanto: Are you ready to swing?

Per Ristorante La Cascina di Roccella Jonica, sede della serata It's again a Swing thingmaggiori informazioni contattate il numero: 0964/866675

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