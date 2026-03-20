Torneo Scolastico FIP NBA School Cup: la scuola Vittorino da Feltre vince la finale

Vincendo la finalissima con la Cassiodoro Don Bosco, la scuola Media Vittorino Da Feltre si aggiudica il torneo scolastico Fip Nba School Cup e vola alle finali nazionali del mese di maggio a Montebelluna (Treviso). È stata una bellissima giornata di sport quella del Palacalafiore, con le scuole medie partecipanti che hanno dato vita a splendide partite.

Un applauso a tutti i ragazzi partecipanti ed alle scuole che hanno aderito al torneo con i professori coinvolti cui va un sincero ringraziamento per la passione con cui si dedicano alla crescita umana e sportiva degli studenti.

Otto le scuole partecipanti alla finalissima:

Vittorino Rc – Cassiodoro Don Bosco Rc – De Amicis Rc – Falcomatà Rc – Gioiosa Grotteria – La Cava Bovalino – Montebello Saline – San Francesco Palmi