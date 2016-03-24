Torneo open maschile pre-quali per il Foro Italico: domani in campo i big
Completati due turni al Circolo Tennis Rocco Polimeni: tutti i risultati del torneo open di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d'Italia e il programma di domani
24 Marzo 2016 - 19:27 | di Vincenzo Comi
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Il maltempo ha concesso una tregua e oggi si sono completati al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” due turni del tabellone principale del torneo open maschile di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia. Grande spettacolo e match tiratissimi hanno tenuto col fiato sospeso gli appassionati accorsi numerosi ad assistere agli incontri.
I risultati della giornata
Questi i risultati odierni: Ricciardi b. Tabacco 6/2 6/0, F.Faraone b. Sciarrone 6/2 6/3, Bozzo b. Moretti rit., S.Platania b. Castorino 6/1 6/2, Ragonese b. D.Platania 6/2 6/4, Potenza b. Misasi 7/6 (10) 6/3, G.Faraone b. Morello 3/6 6/3 7/5, A. Siringo b. Bono 6/3 6/2, Dattilo b. Di Cosmo 6/3 rit., Gulisano b. La Vela 6/4 6/2, Ricciardi b. Terzo rit., De Carlo b. F.Faraone 1/6 7/5 rit., Lumera b. Bozzo 6/4 7/6 (4), Smerzi b. S.Platania 6/2 6/4, Caratozzolo b. Potenza 6/1 6/2, Dattilo b. Di Ianni rit., Guarini-A.Siringo 6/1, 3/6 6/2, R.Pepe b. Ragonese 0/6 6/1 6/1, Gjomarkaj-G.Faraone 6/1 6/1.
Domani altra giornata intensissima (si inizia alle 10 del mattino con i sedicesimi di finale) con 18 match in programma e le teste di serie (le prime 6 sono già allineate agli ottavi di finale) finalmente in campo dalle 14.30. C’è grande attesa nel vedere all’opera i vari Di Mauro, Giacalone, Fago, Bonacia e i beniamini del circolo Grazioso, Summaria, Cutuli e Schilirò, decisi a ben figurare nel torneo di casa.
Il premio fair play del Panathlon Club
Sempre domani (ore 16), a cura del Panathlon Club di Reggio Calabria, ci sarà la cerimonia di consegna del premio fair play, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto.
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