City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI
In Evidenza

Con Torrisi in panchina, Reggina in testa alla classifica. Quanto pesano quei passi falsi…

Purtroppo, al momento, questo primato serve solo per le statistiche

31 Marzo 2026 - 11:54 | Redazione

Reggina Torrisi

La Reggina è in testa ad una classifica che purtroppo serve solo per le statistiche e quindi partendo dalla nona giornata fino alla ventinovesima, cioè da quando il tecnico Alfio Torrisi si è seduto sulla panchina amaranto, fino alla vittoria di domenica contro l’Athletic Palermo. Una rimonta incredibile, ma anche carica di rimpianti, per quei passi falsi inaspettati (Vigor Lamezia e Acireale) che stanno compromettendo la corsa alla prima posizione.

Leggi anche

La classifica

Reggina 45

Athletic Palermo 41

Savoia 41

Nissa 41

Igea Virtus 39

Luca Ferraro Reggina ()

RegginaReggio Calabria Calcio

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?