Con Torrisi in panchina, Reggina in testa alla classifica. Quanto pesano quei passi falsi…

La Reggina è in testa ad una classifica che purtroppo serve solo per le statistiche e quindi partendo dalla nona giornata fino alla ventinovesima, cioè da quando il tecnico Alfio Torrisi si è seduto sulla panchina amaranto, fino alla vittoria di domenica contro l’Athletic Palermo. Una rimonta incredibile, ma anche carica di rimpianti, per quei passi falsi inaspettati (Vigor Lamezia e Acireale) che stanno compromettendo la corsa alla prima posizione.

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La classifica

Reggina 45

Athletic Palermo 41

Savoia 41

Nissa 41

Igea Virtus 39