Con Torrisi in panchina, Reggina in testa alla classifica. Quanto pesano quei passi falsi…
Purtroppo, al momento, questo primato serve solo per le statistiche
31 Marzo 2026 - 11:54 | Redazione
La Reggina è in testa ad una classifica che purtroppo serve solo per le statistiche e quindi partendo dalla nona giornata fino alla ventinovesima, cioè da quando il tecnico Alfio Torrisi si è seduto sulla panchina amaranto, fino alla vittoria di domenica contro l’Athletic Palermo. Una rimonta incredibile, ma anche carica di rimpianti, per quei passi falsi inaspettati (Vigor Lamezia e Acireale) che stanno compromettendo la corsa alla prima posizione.
La classifica
Reggina 45
Athletic Palermo 41
Savoia 41
Nissa 41
Igea Virtus 39