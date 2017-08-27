Il 1 e 2 settembre alla scuola De Amicis il 2° Torneo Total Kaos in ricordo dei tifosi della Viola Massimo Rappoccio e Giuseppe Condello

Giorno 1 e 2 settembre 2017, presso la Scuola Elementare De Amicis dalle ore 17, si svolgerà il 2° Torneo Total Kaos in memoria di Massimo Rappoccio e Giuseppe Condello, storici tifosi della Viola Reggio Calabria.

Le squadre potranno essere formate da un numero massimo di 4 giocatori.

Quota d’iscrizione:10€ a giocatore.

Categorie in concorso: Under 16 Open/Over 16 Open e Donne senza limiti d’età.

Tornei in singolo: tiro da tre e tiro da centrocampo.

Premi e soggiorno in palio

Premi – Primi Posti: Canotte Ufficiali Viola Basket;

Tiro da tre: Materiale Ultras griffato Total Kaos;

Tiro da centrocampo: Buono Sportivo.

La squadra (fra tutte le partecipanti) che otterrà più vittorie e punti di scarto, vincerà un soggiorno (2 giorni e 1 notte con annessa colazione) per 4 persone presso la struttura ricettiva “Il Bucaneve”- Gambarie d’Aspromonte.

Inoltre, nella giornata di Venerdì 1 settembre saranno previsti:

Un dibattito sulla Storia del tifo reggino, con la proiezione di immagini e graditi ospiti

La presenza di alcuni giocatori della Viola Reggio Calabria

Come iscrivere la squadra

Modalità d’iscrizione

Per iscrivere la propria squadra al torneo bisognerà rispettare due passaggi:

Pre-iscrizione: Appena formata, inviate in privato alla pagina Total Kaos RC 1990 il nome della squadra, la categoria, nome, data e luogo di nascita dei partecipanti. (Questo per permettere agli organizzatori la stesura di calendario, tabelloni, ecc.). Iscrizione: Giovedì 31 Agosto i Total Kaos saranno in piazza Duomo dalle 20:30 alle 22 per raccogliere le quote di iscrizione di ogni squadra. Per eventuali problemi logistici (se per esempio non riusciste a venire in Piazza) contattate la pagina per stabilire punto/orario di incontro.

Per le gare singole (Tiro da tre e Tiro da centrocampo) la partecipazione sarà gratuita per coloro che parteciperanno al Torneo, mentre per coloro i quali vorranno fare solo tali singole gare, l’iscrizione sarà di €3.