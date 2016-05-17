Trainspotting 2, ecco il teaser ufficiale e la data di uscita

di Alessandro Sica – Il primo trailer ufficiale del sequel di Trainspotting, “T2” è finalmente arrivato.

Il teaser e il ritorno del cast originale

Nel teaser del film di Danny Boyle viene confermato il cast originale, che include Ewan McGregor e Robert Carlyle, attraverso alcune sequenze del cult anni ’90.

La pellicola è tratta dal libro di Irvine Welsh. Dopo che ieri sono trapelate le prime foto dal set a Edimburgo, la Sony Pictures UK ha diffuso il trailer d’annuncio di Trainspotting 2.

Il film, che non ha ancora un titolo ufficiale, è basato sui personaggi creati da Irvine Welsh, scritto da John Hodge e vedrà nuovamente i protagonisti del film del 1996, che torneranno a interpretare Renton, Sick Boy, Spud e Begbie. Sembra che la trama non sarà basata sul sequel del romanzo, intitolato Porno, ma sarà qualcosa di originale.

Coinvolta nella produzione anche la Film4.

La data di uscita del film

L’uscita del film è fissata per il 27 gennaio 2017 nel Regno Unito, a 21 anni dal primo film.

Renton ci aveva lasciato con la frase ormai passata alla storia del cinema: “Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l’ora, diventerò esattamente come voi: il lavoro, la famiglia, il maxitelevisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il cd e l’apriscatole elettrico, buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d’ufficio, bravo a golf, l’auto lavata, tanti maglioni, natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.”

Non vediamo l’ora di sapere cosa ci aspetterà.

Ecco il video ufficiale: