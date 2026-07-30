Trapani: Antonini scopre le carte e comunica i 16 acquisti. Poi anticipa due super colpi

Questo il nuovo Trapani che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, il presidente Valerio Antonini ha scelto i social per anticipare i primi nomi della formazione granata. Il patron ha aperto il suo intervento ringraziando il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice, l’allenatore Salvatore “Sasà” Aronica e i collaboratori Graziano Strano e Nino La Macchia, impegnati nella costruzione della nuova rosa.

Il progetto punta su un gruppo profondamente rinnovato, nel quale troveranno spazio giovani di prospettiva e calciatori con esperienze maturate anche nei campionati professionistici.

Per la porta si è scelto Simone, estremo difensore classe 2008 proveniente dalla Giò Sport. Il giovane viene indicato come uno dei profili più interessanti sui quali il club ha deciso di investire. Molti i movimenti anche nel reparto arretrato. Antonini ha fatto i nomi di Lucito, Ciurleo e Valenti, terzini giovani inseriti nel progetto granata con una prospettiva di crescita.

Alla lista si aggiungono Demoleon, reduce dall’esperienza con l’Acireale, e Benedikt Rottensteiner, difensore altoatesino cresciuto nel Südtirol e nell’ultima stagione al Bra. Poi anche Gorzelewska, presentato come un difensore argentino con qualità ed esperienza.

Leggi anche

Cinque nomi per il centrocampo

Il nuovo centrocampo del Trapani sarà composto da Scorza, Maltese, Dampha, Ferlicca e Teijo. Nelle intenzioni della società, il reparto dovrà assicurare fisicità, dinamismo ed esperienza, oltre alla capacità di costruire il gioco e accompagnare la manovra offensiva.

Leveque e Sasanelli guidano il nuovo attacco

Diversi anche i nomi annunciati per il reparto avanzato. Tra questi figura Alessio Leveque, talento che nella passata stagione ha giocato con il Sambiase. In granata è atteso anche Luca Sasanelli, reduce dall’esperienza con la Vibonese. Il primo gruppo di attaccanti comprende inoltre Napolitano, Randazzo e Jallow.

Le prime indicazioni fornite dal presidente mostrano dunque un Trapani quasi completamente rinnovato. Il mercato granata resta ancora aperto, ma la base della squadra affidata ad Aronica comincia già a delinearsi. Il massimo dirigente ha inoltre comunicato che la campagna acquisti non è ancora finita: “Ed a brevissimo due super colpi in più e tre giovani altrettanto forti a completare la squadra. Semmai non tornassimo in C dalla porta della riammissione, lo faremo sul campo. Io non mollo, di un centimetro“.