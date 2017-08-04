Tre artisti calabresi in mostra al Festival Internazionale Deod’Art di Strasburgo
Alla seconda edizione del meeting d'arte contemporanea in Francia hanno partecipato anche artisti della Locride, in rappresentanza della Calabria
04 Agosto 2017 - 15:08 | di Eva Curatola
«Una bellissima esperienza che ci ha permesso di confrontarci con artisti di varie nazioni; uno scambio di pensieri, idee e progettualità che dimostra la vitalità dell’arte, l’immutata capacità nel tempo di mettere in contatto popoli e luoghi anche distanti». Così Davide Mina, Francesco Misuraca e Giovanni Vescio raccontano della loro partecipazione al Festival Internazionale Deod’Art, svoltosi dal 21 al 23 luglio, a Saint Dié des Vosges, vicino Strasburgo. Un grande meeting d’arte contemporanea che, per il secondo anno, ha visto oltre duecento tra pittori, scultori, fotografi e artigiani ritrovarsi e confrontarsi in nome dell’Arte intesa come condivisione. Tra gli artisti della Locride, presenti anche Mariella Costa, Lorenzo Spurio Fascì e Domenico Frascà. L’iniziativa ideata e proposta dall’artista francese Olivier Hodapp, ha avuto per la Calabria la direzione artistica di Francesca Vena, Rita Mantuano e Gianfranco Pugliese.
La Locride rappresentata al meeting
«Siamo lieti di aver preso parte a questo meeting rappresentando, in qualche modo, la Locride, territorio ricco di fermenti creativi in diversi ambiti. È importante incontrarsi, l’arte non ha confini e può vincere anche le barriere più impenetrabili generate da diffidenza e preconcetti, quindi ben vengano le manifestazioni in cui a fare da protagonista è proprio la condivisione» concludono i tre artisti della Locride.
Artisti dalle differenti ispirazioni creative, uniti dal filo rosso dell’introspezione, raccontano l’uomo nelle sue diverse sfaccettature, attraverso l’essenzialità delle linee, riproducendo emozioni ancestrali: Francesco Misuraca, di Roccella Jonica, sperimenta diversi materiali quali gesso, legno, vetroresina, oro e argento; ha creato premi originali per eventi culturali come Roccella Jazz e Tabula Rasa. Suo il progetto Hearsharing: un orecchio in gesso, riprodotto in molte copie, ha viaggiato per il mondo per catturare sensazioni, oltrepassando i limiti della fisicità. Davide Mina, di Locri, scolpisce il legno in una sorta di espansione e restringimento della materia, evolvendo verso una dimensione sempre più sintetica e simbolica. Giovanni Vescio, di Locri, dipinge prevalentemente olio su tela e acquarelli, opere che rimandano all’estetica cubista e al metafisico in una ricerca continua e quasi ossessiva di nuove volumetrie, in una realtà destrutturata, da cui scaturisce un intrigante equilibrio estetico.
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